Автор «Кода да Винчи» Дэн Браун выпустил новую книгу

Роман получил название «Тайна из тайн»
Том Хэнкс и Одри Тоту в фильме «Код Да Винчи»
Том Хэнкс и Одри Тоту в фильме «Код Да Винчи»

НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. /ТАСС/. Американский писатель и автор книг «Ангелы и Демоны», «Код да Винчи», «Инферно» Дэн Браун выпустил новую работу под названием «Тайна из тайн».

«Тайна, создававшаяся восемь лет. С днем публикации», — написал Браун на своей странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской).

История расскажет о новых приключениях профессора Гарвардского университета Роберта Лэнгдона, героя книги «Код да Винчи». На этот раз события разворачиваются в столице Чехии, Праге.