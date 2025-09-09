«Паша — отец моего ребенка. Построить любовь у нас не получилось, но мы прекрасные родители. Во всяком случае, стараемся быть такими изо всех сил, и мне кажется, у нас получается. Есть, конечно, вопросы, но они решаются в диалоге. У нас очень теплые отношения с его мамой, Мариной Вячеславовной Зудиной, и его сестрой Машей. Мы ездим вместе на дачу, они приходят в гости к Мие», — говорила Синицына в интервью изданию WomanHit.