Павел Табаков недавно появился на светском мероприятии с пятилетней дочерью Мией и своей возлюбленной Ксенией Ермоленко. Они посетили открытие временного пространства Гоши Рубчинского в ЦУМе.
Матерью пятилетней Мии является актриса Софья Синицына. Знаменитости расстались до рождения общего ребенка. Несмотря на это, они вместе воспитывают наследницу.
«Паша — отец моего ребенка. Построить любовь у нас не получилось, но мы прекрасные родители. Во всяком случае, стараемся быть такими изо всех сил, и мне кажется, у нас получается. Есть, конечно, вопросы, но они решаются в диалоге. У нас очень теплые отношения с его мамой, Мариной Вячеславовной Зудиной, и его сестрой Машей. Мы ездим вместе на дачу, они приходят в гости к Мие», — говорила Синицына в интервью изданию WomanHit.
Недавно Синицына и Табаков воссоединились на дне рождения дочери. В августе ей исполнилось пять лет.
Павел Табаков уже около четырех лет встречается с продюсером Ксенией Ермоленко. Синицына не раскрывает подробности своей личной жизни.