Дженнифер Лоуренс случайно рассекретила имя своего второго ребенка. 35-летняя актриса в марте 2025 года во второй раз стала мамой. Однако звезда «Голодных игр» скрывала пол и имя ребенка.
Недавно голливудскую актрису засняли во время прогулки в Нью-Йорке. Она была одета в мешковатые синие джинсы, черную футболку и кеды. Лоуренс держала в руках связку ключей с брелоками.
На одном из них были бусины со словом «Сай» — именно так зовут трехлетнего сына звезды. На другом брелоке было слово «Луи». По всей видимости, актриса родила сына, которому дала такое имя.
Напомним, Дженнифер Лоуренс в 2019 году вышла замуж за директора художественной галереи Кука Марони. В феврале 2022-го у пары родился сын Сай, а спустя три года — второй ребенок.
В мае 2025 года Лоуренс приехала на на 78-ой Каннский кинофестиваль, в рамках которого она и Роберт Паттинсон презентовали свой новый фильм «Умри, любовь моя». Во время пресс-конференции актриса рассказала, как ее изменило материнство.
«Появление детей меняет всю твою жизнь. Это жестоко и невероятно. Они не только влияют на каждое мое решение относительно того, где и когда мне работать, но и учат меня. Я имею в виду, что я не знала, что могу так сильно чувствовать, а моя работа во многом связана с эмоциями», — говорила звезда.