Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Дженнифер Лоуренс случайно рассекретила имя младшего ребенка

Актриса в марте 2025 года стала мамой во второй раз

Дженнифер Лоуренс случайно рассекретила имя своего второго ребенка. 35-летняя актриса в марте 2025 года во второй раз стала мамой. Однако звезда «Голодных игр» скрывала пол и имя ребенка.

Дженнифер Лоуренс
Дженнифер ЛоуренсИсточник: Legion-Media.ru

Недавно голливудскую актрису засняли во время прогулки в Нью-Йорке. Она была одета в мешковатые синие джинсы, черную футболку и кеды. Лоуренс держала в руках связку ключей с брелоками.

На одном из них были бусины со словом «Сай» — именно так зовут трехлетнего сына звезды. На другом брелоке было слово «Луи». По всей видимости, актриса родила сына, которому дала такое имя.

Напомним, Дженнифер Лоуренс в 2019 году вышла замуж за директора художественной галереи Кука Марони. В феврале 2022-го у пары родился сын Сай, а спустя три года — второй ребенок.

В мае 2025 года Лоуренс приехала на на 78-ой Каннский кинофестиваль, в рамках которого она и Роберт Паттинсон презентовали свой новый фильм «Умри, любовь моя». Во время пресс-конференции актриса рассказала, как ее изменило материнство.

«Появление детей меняет всю твою жизнь. Это жестоко и невероятно. Они не только влияют на каждое мое решение относительно того, где и когда мне работать, но и учат меня. Я имею в виду, что я не знала, что могу так сильно чувствовать, а моя работа во многом связана с эмоциями», — говорила звезда.