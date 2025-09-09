Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитрий Нагиев объяснил, почему не открыл актерскую студию для новичков

Актер Дмитрий Нагиев заявил, что его дубайские курсы рассчитаны на состоявшихся людей
Дмитрий Нагиев
Дмитрий Нагиев

Актер и шоумен Дмитрий Нагиев сообщил «Пятому каналу», что открыл актерскую студию в Дубае. Артист отметил, что лично преподает в студии. Он заявил, что дубайские курсы рассчитаны уже на состоявшихся людей, которым нужны «финальные штрихи» в профессии и биографии. Актер объяснил, что не хочет проводить занятия для начинающих артистов.

«Тащить от начала и до конца, наверное, я пока не готов», — признался артист.

В сентябре Дмитрий Нагиев рассказал, что в старости у него будет скромная пенсия. По его подсчетам, она составит 20 тыс. руб. 58-летний шоумен добавил, что его сбережений в $70 тыс. может не хватить для безбедного существования.

Шоумен отметил, что ему советовали вкладывать деньги в коммерческую недвижимость, чтобы получать пассивный доход. Он пока не счел такие инвестиции перспективными.

Ранее многомиллионный гонорар Дмитрия Нагиева назвали оправданным.