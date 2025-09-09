Жена Антона Макарского показала повзрослевшую дочь в день ее рождения

Певица Виктория Макарская опубликовала фото повзрослевшей дочери в день ее 13-летия. Звезда показала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), как началось утро именинницы перед школой. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
«Машеньке 13. Ее еще радуют игрушки и шарики. Доченька! Храни тебя Бог и Пресвятая Богородица на всех твоих путях. Ты очень счастливая и не по годам мудрая, и нам так радостно видеть твое счастье каждый день. Пусть каждое событие наполняет тебя ценным опытом, пусть все святые помогают тебе принимать правильные решения. Вчера ты полдня собирала подарки для своих друзей, бережно раскладывая в 34 пакетика разные вкусняшки, и мое материнское сердце поет от радости, потому что ты переняла главное лучшее качество от своей огромной семьи — тебе хорошо тогда, когда хорошо каждому, кто оказался рядом с тобой», — написала артистка.
Исполнительница замужем за актером Антоном Макарским. Артистка впервые смогла забеременеть только в 38 лет. Певица признавалась в шоу «Ваша Наташа», что врач в Москве негативно отреагировала на ее положение и предложила сделать аборт. По мнению медика, Макарской в таком возрасте не удалось бы выносить ребенка. После этого супруги улетели в Израиль, где исполнительницу смогли успокоить и убедить, что беременность протекает хорошо. И 9 сентября 2012 года она родила в Иерусалиме дочь.
Через три года в семье родился второй ребенок — сын Иван. Макарская считает рождение сына в 42 года чудом, которое ей напророчила монахиня.
Ранее жена Макарского обратилась к хейтерам, осуждающим ее семью.