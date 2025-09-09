Жена Антона Макарского показала повзрослевшую дочь в день ее рождения

«Машеньке 13. Ее еще радуют игрушки и шарики. Доченька! Храни тебя Бог и Пресвятая Богородица на всех твоих путях. Ты очень счастливая и не по годам мудрая, и нам так радостно видеть твое счастье каждый день. Пусть каждое событие наполняет тебя ценным опытом, пусть все святые помогают тебе принимать правильные решения. Вчера ты полдня собирала подарки для своих друзей, бережно раскладывая в 34 пакетика разные вкусняшки, и мое материнское сердце поет от радости, потому что ты переняла главное лучшее качество от своей огромной семьи — тебе хорошо тогда, когда хорошо каждому, кто оказался рядом с тобой», — написала артистка.