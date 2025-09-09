Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Оливию Уайлд заподозрили в новом романе

Актрису заметили на свидании 33-летним арт-дилером Каспаром Джоплингом
Оливия Уайлд
Оливия УайлдИсточник: Rex / Fotodom.ru

41-летняя Оливия Уайлд была замечена за поцелуями с британским арт-дилером и бывшим мужем Элли Голдинг, 33-летним Каспаром Джоплингом. Пару сфотографировали возле одного из ресторанов Лондона. По словам очевидцев, они долго «страстно целовались на улице, словно влюбленные подростки… прежде чем сесть в одно такси».

Инсайдеры сообщают, что свидание Оливии и Каспара длилось несколько часов, после чего они отправились в бар отеля Lowell, где продолжили общение.

«Они много смеялись, вели себя непринужденно и выглядели как настоящая пара», — поделился свидетель.

До отношений с Оливией Каспар Джоплинг был женат на Элли Голдинг, с которой они вместе занимались торговлей предметами искусства. В браке у пары родился сын имени Артур. В этом году ему исполнится четыре года.

Новый роман стал неожиданностью для поклонников обоих знаменитостей. Пока сами Уайлд и Джоплинг не давали комментариев о своих отношения, однако их открытая демонстрация чувств, кажется, и так говорит сама за себя.