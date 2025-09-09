Оливию Уайлд заподозрили в новом романе

41-летняя Оливия Уайлд была замечена за поцелуями с британским арт-дилером и бывшим мужем Элли Голдинг, 33-летним Каспаром Джоплингом. Пару сфотографировали возле одного из ресторанов Лондона. По словам очевидцев, они долго «страстно целовались на улице, словно влюбленные подростки… прежде чем сесть в одно такси».
Инсайдеры сообщают, что свидание Оливии и Каспара длилось несколько часов, после чего они отправились в бар отеля Lowell, где продолжили общение.
«Они много смеялись, вели себя непринужденно и выглядели как настоящая пара», — поделился свидетель.
До отношений с Оливией Каспар Джоплинг был женат на Элли Голдинг, с которой они вместе занимались торговлей предметами искусства. В браке у пары родился сын имени Артур. В этом году ему исполнится четыре года.
Новый роман стал неожиданностью для поклонников обоих знаменитостей. Пока сами Уайлд и Джоплинг не давали комментариев о своих отношения, однако их открытая демонстрация чувств, кажется, и так говорит сама за себя.
Ранее Оливия Уайлд показала своих повзрослевших детей.