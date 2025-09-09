Невестку актрисы Васильевой увезли на скорой в больницу: «Помолитесь за нас»

Невестку звезды фильма «Самая обаятельная и привлекательная» Татьяны Васильевой увезли на скорой в больницу. Актриса Мария Васильева сама сообщила подписчикам в соцсетях, что ее госпитализировали с пневмонией.
«Вчера сделала КТ. Правосторонняя пневмония. Жидкость в легких. Сатурация 90. Температура не падает, поэтому вызвали скорую и меня увезли. Помолитесь за нас. Сказать, что я скучаю по детям, ничего не сказать… Ребята, хорошие мои, я скоро», — поделилась артистка.
У знаменитости трое детей от Филиппа Васильева: дочери Мирра и Сарра и сын Яков, которому только исполнилось пять месяцев. Актриса также воспитывает пасынка Григория, который жил с матерью в Германии, а в конце 2022 года прилетел в Россию и остался здесь с ними.
У артиста двое детей от брака с коллегой Анастасией Бегуновой: помимо Григория, они растят сына Ивана. После развода актриса улетела в Германию и четыре года не давала возможности бывшему мужу общаться с мальчиками. По словам Васильева, ситуация изменилась после того, как его мать купила для внуков квартиры в Москве и они стали приезжать к ним в гости на каникулы. Старший сын артиста также планирует вернуться в Россию после получения образования в Германии.
Ранее Татьяна Васильева перенесла серьезную операцию.