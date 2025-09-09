Невестку актрисы Васильевой увезли на скорой в больницу: «Помолитесь за нас»

У артиста двое детей от брака с коллегой Анастасией Бегуновой: помимо Григория, они растят сына Ивана. После развода актриса улетела в Германию и четыре года не давала возможности бывшему мужу общаться с мальчиками. По словам Васильева, ситуация изменилась после того, как его мать купила для внуков квартиры в Москве и они стали приезжать к ним в гости на каникулы. Старший сын артиста также планирует вернуться в Россию после получения образования в Германии.