Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Люк Бессон объяснил, в чем сила кино, на примере «Артура и Минипутов»

РБК Life поговорил с режиссером перед прокатом фильма «Дракула»
Люк Бессон
Люк БессонИсточник: Rex / Fotodom.ru

Режиссер Люк Бессон в интервью РБК Life размышляет о судьбе современного кино, которая, по его мнению, связана с состоянием общества. Своим фильмом «Дракула» по роману Брэма Стокера, который стартует в прокате 11 сентября, кинематографист хотел напомнить миру, «что значит любовь».

«Большинство американских фильмов — как фастфуд: съел и забыл. Я же стараюсь — не хочу звучать претенциозно — создать произведение искусства, которое переживет время», — сказал режиссер. Он вспомнил, что создавал «Никиту», когда французское общество было «сонным» и «благополучным» и ему хотелось его встряхнуть. Теперь, по его мнению, общество «во всем мире запуталось», поэтому кинематографисту хочется дать ему «ненавязчивое послание» через сказку.

Калеб Лэндри Джонс
«Бессон воспринимал меня как глину». Интервью со звездой «Дракулы» Калебом Лэндри Джонсом

«Помню, когда я снял анимационный [фильм] “Артур и минипуты”, один друг сказал мне: “Спасибо, теперь мои дети боятся ходить по саду — вдруг раздавят минипутов”. И я подумал: “Да, вот это и есть сила кино — пробуждать в людях заботу о природе и мире”. Именно это мне и нравится в кино».

В драматическом хорроре «Дракула» снялись актеры Калеб Лэндри Джонс («Догмен») в роли знаменитого румынского вампира и лауреат премии «Оскар» Кристоф Вальц в роли доктора Ван Хельсинга. 