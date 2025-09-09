Люк Бессон объяснил, в чем сила кино, на примере «Артура и Минипутов»

Режиссер Люк Бессон в интервью РБК Life размышляет о судьбе современного кино, которая, по его мнению, связана с состоянием общества. Своим фильмом «Дракула» по роману Брэма Стокера, который стартует в прокате 11 сентября, кинематографист хотел напомнить миру, «что значит любовь».
«Большинство американских фильмов — как фастфуд: съел и забыл. Я же стараюсь — не хочу звучать претенциозно — создать произведение искусства, которое переживет время», — сказал режиссер. Он вспомнил, что создавал «Никиту», когда французское общество было «сонным» и «благополучным» и ему хотелось его встряхнуть. Теперь, по его мнению, общество «во всем мире запуталось», поэтому кинематографисту хочется дать ему «ненавязчивое послание» через сказку.
«Помню, когда я снял анимационный [фильм] “Артур и минипуты”, один друг сказал мне: “Спасибо, теперь мои дети боятся ходить по саду — вдруг раздавят минипутов”. И я подумал: “Да, вот это и есть сила кино — пробуждать в людях заботу о природе и мире”. Именно это мне и нравится в кино».
В драматическом хорроре «Дракула» снялись актеры Калеб Лэндри Джонс («Догмен») в роли знаменитого румынского вампира и лауреат премии «Оскар» Кристоф Вальц в роли доктора Ван Хельсинга.