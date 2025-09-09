Люк Бессон объяснил, в чем сила кино, на примере «Артура и Минипутов»

«Помню, когда я снял анимационный [фильм] “Артур и минипуты”, один друг сказал мне: “Спасибо, теперь мои дети боятся ходить по саду — вдруг раздавят минипутов”. И я подумал: “Да, вот это и есть сила кино — пробуждать в людях заботу о природе и мире”. Именно это мне и нравится в кино».