60-летняя Элизабет Херли показала фигуру в бикини: «Прощай, лучшее лето!»

60-летняя Элизабет Херли показала фигуру в бикини на фоне сена. Звезда выбрала белоснежный купальник с золотой цепочкой. Из аксессуаров на знаменитости были лишь большие солнцезащитные очки.
«Прощай, лучшее лето», — подписала Элизабет снимок. Поклонники отметили, что британская актриса, продюсер, фотомодель и дизайнер может похвастаться идеальной фигурой и выглядит гораздо моложе своих лет.
«Я считаю, что ты самая горячая 60-летняя девушка на планете», «Выглядите чертовски великолепно», «Самая красивая в мире», «Ты знаешь, как сделать время своим союзником — молодец!», «Выглядеть настолько потрясающе — это преступление», — высказались восхищённые комментаторы.
Ранее Элизабет Херли и 63-летний американский кантри-музыкант Билли Рэй Сайрус появились вместе на светском мероприятии в Лондоне. Влюбленные прошлись по красной дорожке, держась за руки и не скрывая чувств — они с улыбкой позировали фотографам и обменивались взглядами.