В нашей «Колбасе» есть «мясо»: продюсер объяснил название комедии с Нагиевым

В прокат вышел фильм про мажора, отправленного перевоспитываться на колбасный завод

В российских кинотеатрах стартовал прокат фильма «Колбаса» — комедии про избалованного мажора, отправленного отцом выводить из кризиса фабрику по производству колбасы. Главные роли исполняют Дмитрий Нагиев и Александр Метелкин.

В центре истории — избалованный сын олигарха по имени Глеб. Молодой человек привык к достатку и никогда толком не работал. Однажды богатый отец решает приструнить отпрыска и направляет его в провинцию решать проблемы находящегося в упадке колбасного завода. Глебу придется доказать папаше и, главное, самому себе, что он чего-то стоит.

Кадр из фильма «Колбаса»
Кадр из фильма «Колбаса»

По словам продюсера фильма Владимира Пермякова, создатели «Колбасы» никогда не рассматривали других названий фильма.

«С одной стороны, название идеально отражает комедийную суть картины, с другой — дает понять, что в этой комедии есть нравственный стержень, есть “мясо”», — отметил он.

Он также добавил, что фильм — «пища для ума в комедийной упаковке».

Кадр из фильма «Колбаса»
Кадр из фильма «Колбаса»

Актерский состав картины дополняют Анатолий Журавлев, Илья Соболев, Полина Казанцева, Анна Уколова и Федор Лавров. Режиссером выступил Андрей Пантелеев.

Кадр из фильма «Колбаса»
Кадр из фильма «Колбаса»

Производством картины занималась студия Fenix Cinema. Дистрибьютор — «Атмосфера Кино».

Премьера фильма «Колбаса» в российских кинотеатрах состоялась 4 сентября.