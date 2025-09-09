В нашей «Колбасе» есть «мясо»: продюсер объяснил название комедии с Нагиевым

В центре истории — избалованный сын олигарха по имени Глеб. Молодой человек привык к достатку и никогда толком не работал. Однажды богатый отец решает приструнить отпрыска и направляет его в провинцию решать проблемы находящегося в упадке колбасного завода. Глебу придется доказать папаше и, главное, самому себе, что он чего-то стоит.