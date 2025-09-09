В нашей «Колбасе» есть «мясо»: продюсер объяснил название комедии с Нагиевым

В российских кинотеатрах стартовал прокат фильма «Колбаса» — комедии про избалованного мажора, отправленного отцом выводить из кризиса фабрику по производству колбасы. Главные роли исполняют Дмитрий Нагиев и Александр Метелкин.
В центре истории — избалованный сын олигарха по имени Глеб. Молодой человек привык к достатку и никогда толком не работал. Однажды богатый отец решает приструнить отпрыска и направляет его в провинцию решать проблемы находящегося в упадке колбасного завода. Глебу придется доказать папаше и, главное, самому себе, что он чего-то стоит.
По словам продюсера фильма Владимира Пермякова, создатели «Колбасы» никогда не рассматривали других названий фильма.
«С одной стороны, название идеально отражает комедийную суть картины, с другой — дает понять, что в этой комедии есть нравственный стержень, есть “мясо”», — отметил он.
Он также добавил, что фильм — «пища для ума в комедийной упаковке».
Актерский состав картины дополняют Анатолий Журавлев, Илья Соболев, Полина Казанцева, Анна Уколова и Федор Лавров. Режиссером выступил Андрей Пантелеев.
Производством картины занималась студия Fenix Cinema. Дистрибьютор — «Атмосфера Кино».
Премьера фильма «Колбаса» в российских кинотеатрах состоялась 4 сентября.