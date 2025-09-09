Эмили Блант приехала на международный кинофестиваль в Торонто, чтобы презентовать фильм «Крушащая машина», в котором она сыграла главную роль. 42-летняя актриса вышла на дорожку со своим мужем Джоном Красински.
Для премьеры звезда фильма «Дьявол носит Prada» выбрала черные широкие брюки в полоску и откровенный топ. Верх наряда актрисы состоял из бандо с треугольным вырезом в центре груди. Бандо было отделано кружевной сеткой, а второй треугольный вырез демонстрировал ее живот.
Блант распустила волосы и сделала макияж с акцентом на глазах. Свой образ она дополнила украшениями. Красински был одет в серый костюм-тройку, белую рубашку и черный галстук.
Супруги впервые за долгое время вместе появились на светском мероприятии. Как отмечает издание People, в последний раз пара выходила в свет в сентябре 2024 года. Тогда они посетили мероприятие The Albies, организованное Фондом правосудия Клуни.
В фильме «Крушащая машина» Блант играет Дон Стейплс, бывшую жену Марка Керра (Дуэйн Джонсон), двукратного чемпиона UFC в тяжелом весе по прозвищу «Крушащая машина».
В мировой прокат картина выходит 3 октября 2025 года.