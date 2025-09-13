Надо больше трэша: обзор на супергеройскую пародию «Токсичный мститель»

Карлик Уинстон Гуз (Питер Динклэйдж) недавно потерял жену, скончавшуюся от онкологического заболевания. У него на руках остался Уэйд, ее сын-подросток от первого брака. Уинстон любит парня как родного, ребенок тоже дорожит отчимом, хотя немного стесняется этого доброго, но не слишком счастливого и удачливого человека. Попытки Гуза бодриться вызывают у мальчика чувство неловкости. Да и работа у бати не слишком престижная — он уборщик на фармацевтической фабрике местного магната Боба Гарбинджера (Кевин Бейкон). Предприятие по выпуску чудо-лекарств в городке Сент-Рома — градообразующее, так что Боб крепко повязан и с мэрией, и с мафией.