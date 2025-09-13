Надо больше трэша: обзор на супергеройскую пародию «Токсичный мститель»

О чем фильм «Токсичный мститель»
Карлик Уинстон Гуз (Питер Динклэйдж) недавно потерял жену, скончавшуюся от онкологического заболевания. У него на руках остался Уэйд, ее сын-подросток от первого брака. Уинстон любит парня как родного, ребенок тоже дорожит отчимом, хотя немного стесняется этого доброго, но не слишком счастливого и удачливого человека. Попытки Гуза бодриться вызывают у мальчика чувство неловкости. Да и работа у бати не слишком престижная — он уборщик на фармацевтической фабрике местного магната Боба Гарбинджера (Кевин Бейкон). Предприятие по выпуску чудо-лекарств в городке Сент-Рома — градообразующее, так что Боб крепко повязан и с мэрией, и с мафией.
В один невеселый денек Уинстон узнает, что тоже смертельно болен, но его может спасти дорогой препарат. Который, однако, не покрывается его «платиновой» программой страховки. В отчаянии и страхе за будущее пасынка несчастный карлик решает обратиться за помощью к своему боссу. Но Боб самым издевательским образом выставляет мужчину вон, а потом еще и подсылает к нему банду убийц.
В драке Уинстон падает в чан с токсичными отходами и превращается в монстра с суперсилой. Свойства сверхоружия приобретает и его пропитанная ядовитой химией швабра. И теперь Токсичный мститель наведет порядок в прогнившем городке.
Зачем смотреть
Первый «Токсичный мститель» 1984 года — один из самых знаменитых трэш-боевиков категории «Б», символ и культовый образец жанра. В свое время о нем писала даже советская кинокритика — в качестве примера ужасающего кризиса загнивающего Запада, падения нравственности и культа насилия.
Фильм действительно идеально подходил как иллюстрация этого тезиса — примитивный сюжет, нарочитое подробное смакование кровавых подробностей, оторванные конечности, фонтаны крови, чудовищный вид самого монстра. В Советском Союзе в том году, напомним, вышла «Гостья из будущего», по уровню спецэффектов тоже трэш, но содержательно — наивная детская сказка, в которой самым страшным был толстяк Невинный.
Новое прочтение «Токсичного мстителя» — прежде всего, дань ностальгии по легендарному кино 80-х. Сюжет стал гораздо более сложным и многоплановым, приобрел значительную социальную нагрузку, да и вообще уже не тянет на категорию «Б». Это вполне дорогое качественное кино, где отдельные элементы типа внешности монстра и его швабры намеренно утрированы из уважения к классике.
«Токсичный мститель» версии 2025 года выглядит скорее как хорошая пародия на современное супергеройское кино, чем как переосмысление и перезапуск стиля киностудии «Трома» прошлого века. И в этом качестве вполне может быть воспринят современным зрителем.
Запоминающийся образ получился у Элайджи Вуда, которому досталась кардинальная злодейская арка. Его герой — брат главного негодяя и продюсер рэп-кор группы, одновременно — банды наемных убийц хозяина. Похожий на Пингвина из бертоновского «Бэтмен возвращается», персонаж придает картине еще больше супергеройского вкуса.
Почему можно не смотреть
В 80-е «Токсичный мститель» не был фильмом для добродушного веселья с социальным зарядом. Это был вполне серьезный панковский вызов, пощечина общественному вкусу, обреченная на аутсайдерское прозябание. Вполне радикальное и наглое контркультурное высказывание. Что в итоге и сделало фильм культовой классикой. Новая же картина ничего этого в себе не несет.
«Мстителя» с Динклэйджем повязали социальной и экологической повесточкой, заставили развлекать публику. Чтобы быть достойным продолжателем оригинала, картине следовало стать порадикальней, идти поперек модным трендам. Например, вывести каких-нибудь борцов за экологию как злодеев. А еще лучше — политический радикализм. Кого больше всего не любит сейчас «прогрессивная общественность» в Голливуде? Трампа? Так вот одна красная бейсболочка MAGA на уборщике уже прибавила бы ленте сто очков.