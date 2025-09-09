Ричмонд
Анджелина Джоли повторила свою культовую позу, ставшую мемом

Актриса стала гостьей 50-го Международного кинофестиваля в Торонто
Анджелина Джоли
Анджелина ДжолиИсточник: Legion-Media.ru

Накануне Анджелина Джоли посетила премьеру своего нового фильма «Кутюр», которая состоялась в рамках 50-го Международного кинофестиваля в Торонто.

На красную дорожку актриса вышла в темно-коричневом пальто с разрезом до бедра, черных прозрачных колготах и черных туфлях на каблуке. Звезда распустила волосы и сделала вечерний макияж с акцентом на глаза. Во время фотоколла Джоли повторила свою культовую позу, обнажив правую ногу.

Анджелина Джоли
Анджелина ДжолиИсточник: Legion-Media.ru

Напомним, в 2012 году актриса посетила премию «Оскар» в черном платье Versace без бретелек и с разрезом до бедра. Джоли во время позирования фотографам оголила правую ногу. Эта поза моментально стала мемом в соцсетях, пользователи которых восхитились стройностью знаменитости и даже придумали для позы название «нога Джоли».

Анджелина Джоли прилетела в Торонто из Лондона, где снимается в картине «Тревожные люди» по одноименному роману Фредрика Бакмана. Ради этой роли актриса кардинально изменила имидж, став блондинкой с каре.