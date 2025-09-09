Напомним, в 2012 году актриса посетила премию «Оскар» в черном платье Versace без бретелек и с разрезом до бедра. Джоли во время позирования фотографам оголила правую ногу. Эта поза моментально стала мемом в соцсетях, пользователи которых восхитились стройностью знаменитости и даже придумали для позы название «нога Джоли».