Накануне Анджелина Джоли посетила премьеру своего нового фильма «Кутюр», которая состоялась в рамках 50-го Международного кинофестиваля в Торонто.
На красную дорожку актриса вышла в темно-коричневом пальто с разрезом до бедра, черных прозрачных колготах и черных туфлях на каблуке. Звезда распустила волосы и сделала вечерний макияж с акцентом на глаза. Во время фотоколла Джоли повторила свою культовую позу, обнажив правую ногу.
Напомним, в 2012 году актриса посетила премию «Оскар» в черном платье Versace без бретелек и с разрезом до бедра. Джоли во время позирования фотографам оголила правую ногу. Эта поза моментально стала мемом в соцсетях, пользователи которых восхитились стройностью знаменитости и даже придумали для позы название «нога Джоли».
Анджелина Джоли прилетела в Торонто из Лондона, где снимается в картине «Тревожные люди» по одноименному роману Фредрика Бакмана. Ради этой роли актриса кардинально изменила имидж, став блондинкой с каре.