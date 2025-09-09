Ричмонд
56-летняя Дженнифер Лопес выложила фото в крошечном бикини

Актриса опубликовала фото в купальнике в личном блоге
Певица и актриса Дженнифер Лопес продемонстрировала фигуру в купальнике. Знаменитость разместила фото в соцсети.

56-летняя Лопес позировала перед камерой в шоколадном крошечном бикини. Певица была запечатлена с распущенными волосами и макияжем в нюдовых тонах. Поп-исполнительница загорала, лежа в гамаке.

6 сентября Дженнифер Лопес пригласила 13-летнего сына Бена Аффлека на обед и прогулку по магазинам в Беверли-Хиллз. Вместе с ними была замечена 17-летняя дочь певицы Эмма. Артистка была одета в белый топ, синие широкие брюки и босоножки на каблуках. Сын Бена Аффлека отправился на шопинг в белой футболке, расстегнутой голубой рубашке, бежевых шортах и кроссовках. Дочь Лопес предпочла серую футболку, зеленые бриджи и сабо.

16 июля 2022 года Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек поженились спустя 20 лет после первой помолвки. 20 августа 2024 года стало известно, что влюбленные развелись. Актриса подала документы в Верховный суд Лос-Анджелеса без адвоката и указала дату расставания с мужем — 26 апреля.