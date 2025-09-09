Звезда «СашиТани» расплакалась, приехав на малую родину: «Не была здесь 8 лет»

«Не была здесь 8 лет. Живу рядом с типографией, в которой клеила по ночам коробки, чтобы заработать на шоколадки из автомата в учебном театре. Даже немного заволновалась. То самое чувство, когда спустя много лет приезжаешь на родину и осознаешь, что жила здесь совсем другая версия тебя. И это знакомое до боли место больше не твое место силы», — поделилась артистка.