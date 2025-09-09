Звезда «СашиТани» расплакалась, приехав на малую родину: «Не была здесь 8 лет»

Актриса Алина Ланина расплакалась, приехав на гастроли в Екатеринбург. Звезда сериала «СашаТаня» призналась подписчикам в соцсетях, что переживает смешанные чувства.
«Не была здесь 8 лет. Живу рядом с типографией, в которой клеила по ночам коробки, чтобы заработать на шоколадки из автомата в учебном театре. Даже немного заволновалась. То самое чувство, когда спустя много лет приезжаешь на родину и осознаешь, что жила здесь совсем другая версия тебя. И это знакомое до боли место больше не твое место силы», — поделилась артистка.
Знаменитость в 2010 году окончила актерский факультет Екатеринбургского государственного театрального института, а затем переехала в Москву.
Ланина рассказывала в интервью, что не снимается для мужских журналов, а также отказывается от ролей в фильмах ужасов. Артистка росла в верующей семье, поэтому такие вещи для нее являются недопустимыми. Знаменитость отмечала, что благодарна родителям, которые с малых лет водили ее в церковь, а потом отдали в православную школу. По словам актрисы, мать и отец не навязывали ей определенную религию, но дали хорошую «христианскую базу».
У знаменитости двое детей: четырехлетний сын Лев и двухлетняя дочь Надежда. Ланина скрывает имя мужа, но она говорила в соцсетях, что ее избранник тоже творческий человек. Он снимался в кино, а теперь занимается другими проектами в этой сфере.
Ранее звезда «СашиТани» отказалась регистрировать отношения с отцом своих детей.