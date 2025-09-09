Стычкин — Черномор, Робак — князь Владимир: первые кадры фильма «Руслан и Людмила»

В центре сюжета фильма — обыкновенный парень Руслан, влюбившийся в княжескую дочь Людмилу. Девушка отвечает ему взаимностью и отказывает гораздо более достойным, по мнению ее отца, женихам. Но свадьба срывается: коварный Черномор похищает невесту. Руслан и три его соперника отправляются в дальний путь, чтобы найти меч-кладенец, отрубить волшебную бороду злому колдуну и спасти Людмилу.