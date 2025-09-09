Ричмонд
Стычкин — Черномор, Робак — князь Владимир: первые кадры фильма «Руслан и Людмила»

Смотрите на Кино Mail фоторепортаж со съемок сказки «Руслан и Людмила. Волшебное путешествие» с неузнаваемыми Александром Робаком, Рузилем Минекаевым, Евгением Стычкиным и другими звездами
Александр Робак и Алена Долголенко на съемках фильма «Руслан и Людмила. Волшебное путешествие»
Александр Робак и Алена Долголенко на съемках фильма «Руслан и Людмила. Волшебное путешествие»

Опубликованы первые кадры со съемок фильма-сказки «Руслан и Людмила. Волшебное путешествие». Звезда сериала «Слова пацана. Кровь на асфальте» Рузиль Минекаев играет храброго витязя Руслана. Его возлюбленной стала Алена Долголенко, известная по роли Натальи Гончаровой в фильме «Пророк. История Александра Пушкина».

В новой экранизации поэмы Пушкина Александр Робак примерил кудрявый парик и корону, преобразившись в осанистого отца Людмилы, князя Владимира. Евгения Стычкина сложно узнать из-за черной бороды и высокого тюрбана — актер играет колдуна Черномора. Елена Николаева стала верной помощницей злодея, двуличной Наиной. На стороне добра окажется седовласый волшебник Финн в исполнении Артема Ткаченко. Роль трусливого соперника Руслана, богатыря Фарлафа, досталась Роману Евдокимову.

Рузиль Минекаев на съемках фильма «Руслан и Людмила. Волшебное путешествие»
Рузиль Минекаев на съемках фильма «Руслан и Людмила. Волшебное путешествие»
Евгений Стычкин на съемках фильма «Руслан и Людмила. Волшебное путешествие»
Евгений Стычкин на съемках фильма «Руслан и Людмила. Волшебное путешествие»

В центре сюжета фильма — обыкновенный парень Руслан, влюбившийся в княжескую дочь Людмилу. Девушка отвечает ему взаимностью и отказывает гораздо более достойным, по мнению ее отца, женихам. Но свадьба срывается: коварный Черномор похищает невесту. Руслан и три его соперника отправляются в дальний путь, чтобы найти меч-кладенец, отрубить волшебную бороду злому колдуну и спасти Людмилу.

Алена Долголенко на съемках фильма «Руслан и Людмила. Волшебное путешествие»
Алена Долголенко на съемках фильма «Руслан и Людмила. Волшебное путешествие»
Рузиль Минекаев на съемках фильма «Руслан и Людмила. Волшебное путешествие»
Рузиль Минекаев на съемках фильма «Руслан и Людмила. Волшебное путешествие»
Александр Робак на съемках фильма «Руслан и Людмила. Волшебное путешествие»
Александр Робак на съемках фильма «Руслан и Людмила. Волшебное путешествие»

Режиссер Егор ЧичкановМажор в Дубае») признается, что весь мир в волшебной сказке нужно было придумать с нуля. Каждую минуту, по словам постановщика, в ленте происходит какое-то приключение, аттракцион или трюк.

«Было много декораций и сложных съемок, а также планируется значительное количество графики. По результатам нашей работы можно сказать, что это абсолютно отличается от привычного ландшафта сказочных фильмов, которые выходят на наших экранах», — добавил Чичканов.

Елена Николаева на съемках фильма «Руслан и Людмила. Волшебное путешествие»
Елена Николаева на съемках фильма «Руслан и Людмила. Волшебное путешествие»
Артем Ткаченко на съемках фильма «Руслан и Людмила. Волшебное путешествие»
Артем Ткаченко на съемках фильма «Руслан и Людмила. Волшебное путешествие»
Роман Евдокимов на съемках фильма «Руслан и Людмила. Волшебное путешествие»
Роман Евдокимов на съемках фильма «Руслан и Людмила. Волшебное путешествие»

Производством фильма занимается компания «Марс Медиа» и фонд «Кинопрайм». В прокат картину выпустит «Централ Партнершип».

Премьера фильма «Руслан и Людмила. Волшебное путешествие» запланирована на 2027 год.