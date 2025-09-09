Ричмонд
«Моя ласточка»: дочь Ии Нинидзе трогательно обратилась к ней в день 65-летия

Актриса Нино Нинидзе публично поздравила маму с днем рождения
Нино Нинидзе на премьере сериала «Фишер. Затмение», фото: пресс-служба Wink
Нино Нинидзе на премьере сериала «Фишер. Затмение», фото: пресс-служба Wink

Нино Нинидзе публично поздравила свою мать Ию Нинидзе с днем рождения. Советской актрисе 8 сентября исполнилось 65 лет.

Нино поделилась серией архивных снимков своей мамы. На некоторых кадрах артистка была запечатлена в детстве, во время учебы в хореографическом училище и во ВГИКе. На других снимках Нинидзе позировала со своими детьми. Также она была запечатлена с внуком Александром, которого ее дочь родила в браке с Кириллом Плетневым.

Ия Нинидзе, фото: соцсети
Ия Нинидзе, фото: соцсети
Ия Нинидзе в молодости, фото: соцсети
Ия Нинидзе в молодости, фото: соцсети

«Сегодня родилась моя ласточка. Лучший человек во всей Вселенной. Почему-то именно сегодня, в твой день рождения, поняла, что когда наши родители есть — мы остаемся еще детьми», — написала звезда сериала «Виноград».

34-летняя актриса отметила, что мама всегда поддерживала ее — как в жизни, так и в карьере. По словам знаменитости, Ия Борисовна всегда в нее верила.

Ия и Нино Нинидзе, фото: соцсети
Ия и Нино Нинидзе, фото: соцсети
Нино Нинидзе с братом и матерью, фото: соцсети
Нино Нинидзе с братом и матерью, фото: соцсети

«И да, я “мама” вся в тебя. Гигантское сердце и любовь передала нам именно ты. Пожалуйста, прости нас за то, что мы стали совсем деловыми колбасками и можем позволить себе не перезванивать. Я очень хочу, чтобы ты жила свою жизнь “себе-для-себя-о себе”! Я тебя очень люблю, мамочка, и очень берегу!» — призналась Нинидзе.

Ия Нинидзе с внуком, фото: соцсети
Ия Нинидзе с внуком, фото: соцсети
Нино Нинидзе с сыном и матерью, фото: соцсети
Нино Нинидзе с сыном и матерью, фото: соцсети

Напомним, Ия Нинидзе дебютировала в кино в восемь лет — она снялась в комедии «Не горюй!» Георгия Данелии.

У Ии Борисовны двое детей. Сына Георгия она родила в браке с актером Сергеем Максачевым. От третьего мужа, художника Михаила Немсадзе, у нее есть дочь Нино.