Нино Нинидзе публично поздравила свою мать Ию Нинидзе с днем рождения. Советской актрисе 8 сентября исполнилось 65 лет.
Нино поделилась серией архивных снимков своей мамы. На некоторых кадрах артистка была запечатлена в детстве, во время учебы в хореографическом училище и во ВГИКе. На других снимках Нинидзе позировала со своими детьми. Также она была запечатлена с внуком Александром, которого ее дочь родила в браке с Кириллом Плетневым.
«Сегодня родилась моя ласточка. Лучший человек во всей Вселенной. Почему-то именно сегодня, в твой день рождения, поняла, что когда наши родители есть — мы остаемся еще детьми», — написала звезда сериала «Виноград».
34-летняя актриса отметила, что мама всегда поддерживала ее — как в жизни, так и в карьере. По словам знаменитости, Ия Борисовна всегда в нее верила.
«И да, я “мама” вся в тебя. Гигантское сердце и любовь передала нам именно ты. Пожалуйста, прости нас за то, что мы стали совсем деловыми колбасками и можем позволить себе не перезванивать. Я очень хочу, чтобы ты жила свою жизнь “себе-для-себя-о себе”! Я тебя очень люблю, мамочка, и очень берегу!» — призналась Нинидзе.
Напомним, Ия Нинидзе дебютировала в кино в восемь лет — она снялась в комедии «Не горюй!» Георгия Данелии.
У Ии Борисовны двое детей. Сына Георгия она родила в браке с актером Сергеем Максачевым. От третьего мужа, художника Михаила Немсадзе, у нее есть дочь Нино.