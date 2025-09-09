Ричмонд
61-летний Рассел Кроу вышел на публику с молодой возлюбленной

Актер посетил премьеру в компании 33-летней Бритни Териот
Рассел Кроу и Бритни Териот
Рассел Кроу и Бритни ТериотИсточник: Legion-Media.ru

Рассел Кроу появился на премьере фильма «Нюрнберг», которая состоялась в рамках 50-го Международного кинофестиваля в Торонто. На красную дорожку 61-летний актер вышел в компании своей возлюбленной Бритни Териот, которая моложе него на 26 лет.

Для светского выхода артист предпочел темно-синий классический костюм и голубую рубашку с галстуком в тон. 33-летняя Бритни Териот вышла на публику в темно-сером платье на тонких лямках, украшенном вышивкой.

Напомним, Рассел Кроу познакомился с Териот в 2013 году во время съемок фильма «Город порока». В конце 2020 года появились слухи, что актер встречается с Бритни.

На премьере фильма «Покерфейс» в октябре 2022 года Кроу и Териот впервые вышли на публику как пара.

Ранее Рассел Кроу был женат на Даниэль Спенсер почти 10 лет. В браке родились двое сыновей — Чарльз и Теннисон. О расставании актера с женой стало известно в 2012 году. Официальный развод состоялся в 2018 году.