Леонардо ДиКаприо пришел на премьеру с возлюбленной Витторией Черетти

Актер вышел на публику вместе с возлюбленной
Леонардо ДиКаприо
Источник: Legion-Media.ru

Голливудский актер Леонардо ДиКаприо вышел в свет с молодой супермоделью Витторией Черрети. Об этом сообщает издание Daily Mail.

50-летний Леонардо ДиКаприо и 27-летняя Виттория Черетти появились на премьере фильма «Битва за битвой», которая прошла в театре TCL в Лос-Анджелесе. Влюбленные позировали фотографам по отдельности.

Актер был запечатлен в черном костюме, белой рубашке и туфлях. Манекенщица пришла на красную дорожку в белом макси-платье с вырезами, которое дополнила массивными каффами, браслетом, кольцом, клатчем и туфлями на каблуках. Звезде подиумов уложили волосы в гладкий пучок и сделали макияж.

Виттория Черетти
Источник: Legion-Media.ru

Артист долгое время встречается с супермоделью. В марте манекенщица впервые рассказала о романе с артистом. Звезда подиумов в разговоре с журналистом не стала называть имени своего возлюбленного. По словам манекенщицы, они познакомились в Милане. Виттория Черетти заявила, что не хотела бы раскрывать подробности. Супермодель отметила, что ей не нравится, когда женщин называют «чьими-то девушками».

Ранее возлюбленная ДиКаприо показала фигуру в «голом» платье.