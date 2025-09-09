Леонардо ДиКаприо пришел на премьеру с возлюбленной Витторией Черетти

Голливудский актер Леонардо ДиКаприо вышел в свет с молодой супермоделью Витторией Черрети. Об этом сообщает издание Daily Mail.
50-летний Леонардо ДиКаприо и 27-летняя Виттория Черетти появились на премьере фильма «Битва за битвой», которая прошла в театре TCL в Лос-Анджелесе. Влюбленные позировали фотографам по отдельности.
Актер был запечатлен в черном костюме, белой рубашке и туфлях. Манекенщица пришла на красную дорожку в белом макси-платье с вырезами, которое дополнила массивными каффами, браслетом, кольцом, клатчем и туфлями на каблуках. Звезде подиумов уложили волосы в гладкий пучок и сделали макияж.
Артист долгое время встречается с супермоделью. В марте манекенщица впервые рассказала о романе с артистом. Звезда подиумов в разговоре с журналистом не стала называть имени своего возлюбленного. По словам манекенщицы, они познакомились в Милане. Виттория Черетти заявила, что не хотела бы раскрывать подробности. Супермодель отметила, что ей не нравится, когда женщин называют «чьими-то девушками».
Ранее возлюбленная ДиКаприо показала фигуру в «голом» платье.