Актриса Елена Морозова объяснила, каким образом навсегда лишилась бровей

Актриса Морозова призналась, что лишилась бровей из-за морской глины
Елена Морозова
Елена Морозова

Актриса Елена Морозова объяснила, как навсегда лишилась бровей. Ее цитирует Леди Mail.

По словам 52-летней артистки, в середине девяностых она отдыхала на Азовском море и решила последовать примеру мужчины, который на берегу обмазывался морской глиной.

«В итоге дядю увезли на скорой, а я отделалась нарушением пигментного обмена кожи из-за закупорки ее глиной, что в итоге сделало меня ни на кого не похожей, и со временем мне очень это понравилось», — рассказала она.

11 сентября в прокат выйдет новый фильм с Еленой Морозовой «Семейное счастье». Она также снималась в картинах «Дневник его жены», «Любовь Советского союза», «Лед 2» и других.