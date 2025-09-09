Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Иван Янковский ответил, как относится к тому, что его сравнивают с отцом и дедом

Актер признался, что не любит говорить о сравнениях со знаменитыми родственниками

Иван Янковский в начале сентября презентовал сериал «Москва слезам не верит. Все только начинается», в котором сыграл главную роль. На премьере журналисты спросили 34-летнего актера, как он относится к тому, что его часто сравнивают с дедом Олегом Янковским и отцом Филиппом Янковским.

Артист признался, что не любит обсуждать подобные темы. Он отметил, что вместе с отцом занимается любимым делом. По мнению Янковского, это самое главное.

«Я предпочитаю вопросы, касающиеся сравнивания меня с родственниками, не обсуждать. Это какое-то странное понятие, кто из нас превосходствует, мы же здесь не спортом занимаемся. Главное для меня, что мы вместе творим, продолжаем творить. И Филипп Олегович, и я занимаемся любимым делом», — заявил актер.

Олег Филипп Янковские.
Олег Филипп Янковские.Источник: legion-media

Он добавил, что зрители сами имеют право решать, чья игра из их актерской династии им нравится больше. Янковский подчеркнул, что не способен влиять на общественное мнение.

Напомним, Иван Янковский родился в актерской семье Филиппа Янковского и Оксаны Фандеры. Его дед — народный артист СССР Олег Янковский.

Ранее Иван Янковский вышел в свет с женой Дианой Пожарской