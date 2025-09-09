«Я предпочитаю вопросы, касающиеся сравнивания меня с родственниками, не обсуждать. Это какое-то странное понятие, кто из нас превосходствует, мы же здесь не спортом занимаемся. Главное для меня, что мы вместе творим, продолжаем творить. И Филипп Олегович, и я занимаемся любимым делом», — заявил актер.