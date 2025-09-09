Иван Янковский в начале сентября презентовал сериал «Москва слезам не верит. Все только начинается», в котором сыграл главную роль. На премьере журналисты спросили 34-летнего актера, как он относится к тому, что его часто сравнивают с дедом Олегом Янковским и отцом Филиппом Янковским.
Артист признался, что не любит обсуждать подобные темы. Он отметил, что вместе с отцом занимается любимым делом. По мнению Янковского, это самое главное.
«Я предпочитаю вопросы, касающиеся сравнивания меня с родственниками, не обсуждать. Это какое-то странное понятие, кто из нас превосходствует, мы же здесь не спортом занимаемся. Главное для меня, что мы вместе творим, продолжаем творить. И Филипп Олегович, и я занимаемся любимым делом», — заявил актер.
Он добавил, что зрители сами имеют право решать, чья игра из их актерской династии им нравится больше. Янковский подчеркнул, что не способен влиять на общественное мнение.
Напомним, Иван Янковский родился в актерской семье Филиппа Янковского и Оксаны Фандеры. Его дед — народный артист СССР Олег Янковский.
Ранее Иван Янковский вышел в свет с женой Дианой Пожарской.