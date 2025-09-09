Стартовали съемки спортивной драмы «Игра на вылет». Полина Гухман играет в сериале талантливую теннисистку, а Данила Козловский — тренера-профессионала.
Сюжет закручивается вокруг юной Кати. Одаренная спортсменка вынуждена оставить профессиональный теннис и начать зарабатывать. На частных кортах Катя притворяется новичком и играет на деньги с богатыми любителями. Один из таких матчей увидел опытный тренер Игорь Стрельников. Присмотревшись к Кате, он разглядел в девушке талант и предложил стать проводником в мир большого спорта.
«Это первое художественное произведение на тему большого тенниса в России. Да и в мире выходило не так много фильмов об этом виде спорта, и потому мы долго готовились к проекту», — отметил продюсер Федор Бондарчук.
По словам Данилы Козловского, в теннис его привели съемки в кино.
«Когда-то очень давно на съемках одного проекта в Минске мне было необходимо сыграть в нескольких теннисных сценах. Мы с членами съемочной группы много времени проводили на корте, там я познакомился с профессиональным тренером по теннису. Стал ходить на занятия: первое, второе, третье… и неожиданно для себя втянулся — мне понравилось», — рассказал актер.
Консультантами проекта станут президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев и бывшая вторая ракетка мира Анастасия Пивоварова.
В актерском составе сериала также значатся Светлана Иванова, Елизавета Шакира, Владимир Мишуков, Павел Ворожцов, Валерий Степанов и Олег Чугунов.
Режиссером выступает Евгений Корчагин («ON и Она», «Говорит Земля!»).
За производство отвечает киностудия Black box production при поддержке «НМГ Студии» и Института развития интернета.
Сериал «Игра на вылет» выйдет в онлайн-кинотеатре Wink. Дата премьеры пока неизвестна.