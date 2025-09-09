Ричмонд
Данила Козловский снимается в сериале про большой теннис: первые кадры

Смотрите фоторепортаж со съемок спортивной драмы «Игра на вылет»
Кадр из сериала «Игра на вылет»
Кадр из сериала «Игра на вылет»

Стартовали съемки спортивной драмы «Игра на вылет». Полина Гухман играет в сериале талантливую теннисистку, а Данила Козловский — тренера-профессионала.

Сюжет закручивается вокруг юной Кати. Одаренная спортсменка вынуждена оставить профессиональный теннис и начать зарабатывать. На частных кортах Катя притворяется новичком и играет на деньги с богатыми любителями. Один из таких матчей увидел опытный тренер Игорь Стрельников. Присмотревшись к Кате, он разглядел в девушке талант и предложил стать проводником в мир большого спорта.

Данила Козловский и Полина Гухман на съемках сериала «Игра на вылет»
Данила Козловский и Полина Гухман на съемках сериала «Игра на вылет»
Полина Гухман на съемках сериала «Игра на вылет»
Полина Гухман на съемках сериала «Игра на вылет»

«Это первое художественное произведение на тему большого тенниса в России. Да и в мире выходило не так много фильмов об этом виде спорта, и потому мы долго готовились к проекту», — отметил продюсер Федор Бондарчук.

По словам Данилы Козловского, в теннис его привели съемки в кино.

Данила Козловский на съемках сериала «Игра на вылет»
Данила Козловский на съемках сериала «Игра на вылет»

«Когда-то очень давно на съемках одного проекта в Минске мне было необходимо сыграть в нескольких теннисных сценах. Мы с членами съемочной группы много времени проводили на корте, там я познакомился с профессиональным тренером по теннису. Стал ходить на занятия: первое, второе, третье… и неожиданно для себя втянулся — мне понравилось», — рассказал актер.

Данила Козловский на съемках сериала «Игра на вылет»
Данила Козловский на съемках сериала «Игра на вылет»
Данила Козловский и Шамиль Тарпищев на съемках сериала «Игра на вылет»
Данила Козловский и Шамиль Тарпищев на съемках сериала «Игра на вылет»

Консультантами проекта станут президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев и бывшая вторая ракетка мира Анастасия Пивоварова.

В актерском составе сериала также значатся Светлана Иванова, Елизавета Шакира, Владимир Мишуков, Павел Ворожцов, Валерий Степанов и Олег Чугунов.
Режиссером выступает Евгений Корчагин («ON и Она», «Говорит Земля!»).

Данила Козловский и Валентина Малыгина на съемках сериала «Игра на вылет»
Данила Козловский и Валентина Малыгина на съемках сериала «Игра на вылет»
Елизавета Шакира на съемках сериала «Игра на вылет»
Елизавета Шакира на съемках сериала «Игра на вылет»
Полина Гухман на съемках сериала «Игра на вылет»
Полина Гухман на съемках сериала «Игра на вылет»

За производство отвечает киностудия Black box production при поддержке «НМГ Студии» и Института развития интернета.

Сериал «Игра на вылет» выйдет в онлайн-кинотеатре Wink. Дата премьеры пока неизвестна.