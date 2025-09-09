Ричмонд
«Необыкновенно хороша»: Климова в изумрудном платье восхитила поклонников

Актриса приняла участие в новой фотосессии

Екатерина Климова поделилась с поклонниками новыми кадрами. 47-летняя актриса приняла участие в романтической фотосессии в усадьбе в Ессентуках.

Екатерина Климова, фото: соцсети
Екатерина Климова, фото: соцсети
Екатерина Климова, фото: соцсети
Екатерина Климова, фото: соцсети

Актриса примерила изумрудное длинное платье на пуговицах с длинными объемными рукавами, а также белоснежные босоножки на шпильках с ремешками.

Звезда сериала «По законам военного времени» распустила волосы и сделала макияж с акцентом на глазах. Свой образ она дополнила золотыми украшениями — сережками и браслетом.

Екатерина Климова, фото: соцсети
Екатерина Климова, фото: соцсети
Екатерина Климова, фото: соцсети
Екатерина Климова, фото: соцсети

Поклонники оценили яркие фото артистки. Они в очередной раз отметили, что она отлично выглядит.

«Самая красивая на свете», «Всегда красива и молода», «Это преступление — так отлично и шикарно выглядеть», «Фантастический зеленый цвет», «Как идет зеленый цвет! Необыкновенно хороша», «Красивое платье, красивые фото, шикарная женщина».

Ранее Екатерина Климова показала себя в пижаме и без макияжа. 