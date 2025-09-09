Актриса Кейт Хадсон снялась без макияжа и фильтров

Актриса признавалась Дрю Бэрримор, что Фудзикава сделал ей предложение пять лет назад, и она сказала «да», но артистке больше нравится идея «быть помолвленной всю жизнь». Хадсон также не хочет тратить деньги на торжество, поэтому пока они с возлюбленным даже не думают о свадьбе.