Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Возлюбленный Аглаи Тарасовой Антон Филипенко навестил ее после задержания

Актер сообщил, что Тарасовой запрещено общаться по телефону
Антон Филипенко и Аглая Тарасова
Антон Филипенко и Аглая ТарасоваИсточник: Legion-Media.ru

Возлюбленный российской актрисы Аглаи Тарасовой Антон Филипенко навестил ее после задержания по делу о наркотиках. Об этом пишут «Известия».

В беседе с журналистами, ожидавшими на лестничной клетке, Филипенко подчеркнул, что ничего не знает о состоянии артистки, поскольку по решению суда она не может пользоваться телефоном. По его мнению, кто-то мог подбросить наркотики Тарасовой.

«Она сильная, все выдержит. Но ей нужна поддержка», — заявил Филипенко.

5 сентября Тарасову задержали с наркотиками в аэропорту Домодедово. Позже актрисе была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. После вынесения меры артистка была освобождена.

Ранее стало известно, сколько Аглая Тарасова зарабатывает за один проект.