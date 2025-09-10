Каждый, кто смотрел «Три плюс два», наверняка помнит уютный пляж, костры у моря и романтику «дикого» отдыха. Все эти сцены снимали в Крыму — скалы, бухты и гроты полуострова стали фоном для истории о трех друзьях и двух девушках. Эти места до сих пор можно узнать, хотя время и природа немного изменили их облик.