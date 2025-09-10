Фильм «Три плюс два» — легкая, солнечная комедия о дружбе, любви и свободе. Но за легкостью сюжета скрываются не менее интересные детали: удивительные крымские пейзажи, которые стали настоящими героями картины. В статье мы пройдемся по главным точкам съемок. Вы узнаете, как они выглядят сегодня и можно ли туда попасть туристам. А еще расскажем несколько интересных фактов о создании фильма.
Места, локации в Крыму, где снимали культовый фильм
Каждый, кто смотрел «Три плюс два», наверняка помнит уютный пляж, костры у моря и романтику «дикого» отдыха. Все эти сцены снимали в Крыму — скалы, бухты и гроты полуострова стали фоном для истории о трех друзьях и двух девушках. Эти места до сих пор можно узнать, хотя время и природа немного изменили их облик.
Поселок Новый Свет
Главной съемочной площадкой фильма стал именно Новый Свет. Здесь, в Зеленой бухте, герои разбили лагерь и проводили свои беззаботные крымские каникулы. В начале 1960-х это место выглядело совсем иначе: дикий уголок с теплым песком и прозрачной водой, куда легко можно было приехать на машине и поставить палатку прямо у берега.
Сегодня такого отдыха уже не получится — пляж огорожен и застроен, но ландшафты остались узнаваемыми. Отсюда открывается вид на склон горы Коба-Кая (Орел) и массив Куш-Кая (Сокол). Именно на его фоне Степан, Роман и Вадим давали свою знаменитую клятву «остаться дикарями».
Сохранилась и еще одна деталь — большой прибрежный камень, возле которого доктор Сундуков ловил рыбу. Для многих поклонников картины он стал настоящей точкой памяти, связывающей фильм с реальностью.
Дороги Крыма
Автопутешествие — важная часть фильма, и крымские дороги стали не менее выразительными декорациями, чем бухты и скалы. Уже в первых сценах зрители видят, как Зоя и Наташа едут на «Запорожце», а за окнами мелькают серпантины и горные склоны. Съемки проходили возле поселков Веселое и Приветное, а также на Ливадийском шоссе в Ялте.
Любопытная деталь: если внимательно следить за кадрами, то можно заметить, что героини движутся не к Новому Свету, а из него, и, похоже, с неожиданно высокой скоростью.
Дороги полуострова появляются и в финале, когда девушки внезапно уезжают, а троица друзей бросается их догонять. Эти эпизоды снимали в районе сел Веселое и Морское, а также на живописном отрезке трассы Судак — Алушта, проложенной прямо у моря.
Алушта и Судак
Хотя расстояние между Алуштой и Судаком составляет почти 80 километров, в фильме эти города оказались объединены в один. В первых кадрах зрители видят переполненный пляж Алушты, а позже, когда Наташа и Вадим отправляются в «ближайший город», экранная магия переносит их сразу в несколько разных мест.
Сначала герои оказываются на автовокзале Алушты, а затем уже сидят за столиком в ресторанчике на набережной Судака. В этом эпизоде легко узнать Крепостную гору с Генуэзской крепостью, гору Сокол и мыс Капчик — характерный фон, который стал визитной карточкой Нового Света и окрестностей.
Есть и любопытная деталь: официанта с ярким акцентом, обслуживающего Наташу и Вадима, сыграл сам режиссер картины Генрих Оганесян.
Съемки в Ленинграде и Риге
Не все сцены «Три плюс два» снимались на фоне крымских пейзажей. Так, рабочие будни Зои — укротительницы тигров — запечатлели в Ленинградском цирке. Наталья Фатеева действительно решилась выйти к хищникам, но за кулисами ее страховал дрессировщик и постановщик эпизода Вальтер Запашный. Он держал тигров на поводках и так старательно следил за безопасностью актрисы, что в одном из дублей его рука случайно попала в кадр. Эту сцену пришлось переснимать.
Некоторые эпизоды снимали и в павильонах Рижской киностудии: разговоры друзей в «Волге», ночевки в палатке девушек. Благодаря монтажу и операторской работе зрителям казалось, будто действие разворачивается прямо у моря, хотя на самом деле актеры играли в декорациях, далеких от Крыма.
Интересные факты о фильме «Три плюс два»
История создания комедии не менее увлекательна, чем сама лента. В процессе съемок произошло немало любопытного — от неожиданных трудностей до личных историй актеров.
Сценарий фильма написал Сергей Михалков на основе своей пьесы «Дикари».
Наталья Фатеева настояла, чтобы сыграть именно Зою, а не Наташу; ее отношения с Кустинской на съемках были напряженными.
Основные локации — Новый Свет, Судак, Алушта; группа жила во дворце князя Голицына и мылась в тазиках, еду возили из Судака.
Картина снималась в двух версиях — широкоэкранной (99 мин) и обычной (88 мин); каждая сцена повторялась дважды.
Актерам-мужчинам заранее сделали «загар дикарей»; милиция на улицах останавливала их за внешний вид (шорты), и они показывали справки от режиссера.
Наталью Кустинскую утвердили телеграммой, которую от нее скрыли, чтобы она не уехала на другие съемки.
На съемках у Андрея Миронова и Натальи Фатеевой завязался короткий роман, ставший для него первой серьезной любовью.