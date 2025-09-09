Ричмонд
Максим Виторган снял свою молодую возлюбленную в купальнике

Актер Максим Виторган поделился кадрами с отдыха в личном блоге
Актер Максим Виторган показал свою возлюбленную в купальнике. Гример Анна Короткова позировала в черно-белом монокини, открывая бутылку шампанского. Артист снимал ее в этот момент на видео и поделился кадрами в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Пара вместе отдыхает на море.

Звезда сериала «Беспринципные» 1 января 2025 года перестал скрывать свой новый роман. Он выложил в соцсетях снимок с женщиной, признавшись ей в любви. Подписчики артиста отметили, что ему в очередной раз повезло встретить красивую девушку.

По признанию Виторгана, его сердце остановилось, когда он увидел Короткову. В июле 2024 года актер пригласил гримершу, которая на 18 лет его моложе, на свидание, и та согласилась. С этого момента начались их романтические отношения.

Шоумен признавался, что Короткова также столкнулась с хейтом. Пользователи соцсетей писали ей «язвительные» комментарии по поводу внешности и романа со «стариком». Актер отметил, что сам давно привык к критике, а для его избранницы это стало неприятной неожиданностью, к которой она не смогла спокойно отнестись. Но сейчас девушка учится не реагировать на высказывания хейтеров.

У Виторгана трое детей: дочь Полина и сын Даниил от актрисы Виктории Верберг и мальчик Платон от телеведущей Ксении Собчак. Артист отмечал, что поддерживает с экс-супругами хорошие отношения.

Ранее возлюбленная Максима Виторгана показала фото с актером из Испании.