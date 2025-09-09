Максим Виторган снял свою молодую возлюбленную в купальнике

Шоумен признавался, что Короткова также столкнулась с хейтом. Пользователи соцсетей писали ей «язвительные» комментарии по поводу внешности и романа со «стариком». Актер отметил, что сам давно привык к критике, а для его избранницы это стало неприятной неожиданностью, к которой она не смогла спокойно отнестись. Но сейчас девушка учится не реагировать на высказывания хейтеров.