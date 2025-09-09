Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

51-летняя актриса Наталия Антонова показала фото в купальнике

Артистка поделилась откровенным фото в личном блоге

Актриса Наталия Антонова показала фигуру в купальнике. Звезда российского фильма «Красотка» позировала в голубом монокини на доске для сап-серфинга и опубликовала снимки в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Наталия Антонова / фото: соцсети
Наталия Антонова / фото: соцсети

«Фото, конечно, от любимого мужа. Люблю тебя. И плывем дальше», — отметила артистка.

Антонова с 2005 года замужем за врачом-гинекологом Николаем Семеновым. Для знаменитости этот брак стал вторым. Первым супругом Антоновой был ее коллега Александр Вершинин. В 1997 году у них родился сын Артем, а в 2001 году пара развелась.

От Семенова у артистки двое детей: 19-летний Никита и 18-летний Максим.

Звезда признавалась в личном блоге, что в третью беременность «жрала за двоих» и в итоге набрала 30 килограммов. В тот момент артистка не надеялась вернуть прежнюю форму и вновь сниматься в кино, но супруг буквально заставил ее похудеть. Семенов убедил жену взять себя в руки. Звезда отмечала, что сначала слова мужа показались ей очень обидными, и она плакала, но позже благодарила его за приводящий в чувства «пинок».

Ранее Наталия Антонова снялась с мужем в бассейне.