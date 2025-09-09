Дочь Петра Красилова рассказала о непростых отношениях с отцом. Александра Красилова отметила, что у нее испортились отношения со звездой «Не родись красивой». Девушка считает, что причиной стали судебные разбирательства между отцом и матерью из-за недвижимости.
«Когда приезжаю, то живу с ним. В последнее время, если честно, он относится ко мне очень плохо… Не знаю, может, это из-за суда, но отношения у нас сейчас не самые лучшие», — призналась Красилова.
Она отметила, что уже знакома с новой женой своего отца. Однако Анастасия тоже не очень хорошо относится к наследнице 48-летнего актера.
«Его нет дома уже почти три недели. Пыталась звонить, трубку не берет. У меня в квартире еды не было. Я написала ему, что нужны какие-то средства — купить еду. Он ответил, что это мама должна мне из Америки прислать деньги на проживание. Я хочу наладить отношения, не очень понимаю, почему мы поссорились. Это как бы их дела, их развод», — призналась дочь артиста.
Напомним, несколько лет назад Петр Красилов расстался с Ириной Шебеко. Бывшая жена подала иск о разделе двух квартир в центре Москвы, приобретенных в браке. Судебные разбирательства длятся около года.
Как сообщают СМИ, суд решил оставить за актером квартиру большей площади, однако обязал его выплатить компенсацию бывшей жене в размере 5,5 миллиона рублей.