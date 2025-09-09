Дарья Мельникова рассказала в интервью Кино Mail, какие фильмы с ее участием уже успели посмотреть ее дети. Напомним, у актрисы двое сыновей, девятилетний Артур и семилетний Марк, а также годовалая дочка.
33-летняя звезда «Папиных дочек» призналась, что старшие мальчики оказались большими фанатами сериала «Король и шут», где Мельникова сыграла жену «Горшка».
«Не педагогично им было показывать этот фильм — он сильно не “6+”, — отметила актриса, — но мои дети страшно зафанатели».
Дарья добавила, что эта панк-сказка стала «базовой» для среднего сына.
Про тему зависимости, которая поднимается в сериале, по словам актрисы, им тоже пришлось поговорить. Ведь дети увидели, из-за чего погибли симпатичные им персонажи. Пока, сказала Дарья, сыновья негативно реагируют на «такие штуки».
Ранее годовалая дочь Дарьи Мельниковой вышла на сцену на кинофестивале.