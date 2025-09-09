Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Дарья Мельникова рассказала, как ее дети «зафанатели» от сериала «Король и Шут»

Актриса призналась, что ее маленькие сыновья уже посмотрели панк-сказку, хоть это и «не педагогично»

Дарья Мельникова рассказала в интервью Кино Mail, какие фильмы с ее участием уже успели посмотреть ее дети. Напомним, у актрисы двое сыновей, девятилетний Артур и семилетний Марк, а также годовалая дочка.

33-летняя звезда «Папиных дочек» призналась, что старшие мальчики оказались большими фанатами сериала «Король и шут», где Мельникова сыграла жену «Горшка».

«Не педагогично им было показывать этот фильм — он сильно не “6+”, — отметила актриса, — но мои дети страшно зафанатели».

Дарья Мельникова и Константин Плотников в сериале «Король и Шут»
Дарья Мельникова и Константин Плотников в сериале «Король и Шут»

Дарья добавила, что эта панк-сказка стала «базовой» для среднего сына.

Про тему зависимости, которая поднимается в сериале, по словам актрисы, им тоже пришлось поговорить. Ведь дети увидели, из-за чего погибли симпатичные им персонажи. Пока, сказала Дарья, сыновья негативно реагируют на «такие штуки».

Ранее годовалая дочь Дарьи Мельниковой вышла на сцену на кинофестивале.