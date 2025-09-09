32-летняя Дебби Райан поделилась в личном блоге радостной новостью. Актриса ждет первого ребенка от своего мужа, 37-летнего барабанщика группы Twenty One Pilots Джоша Дана.
Райан опубликовала серию снимков, на которых она запечатлена с округлившимся животом. Также артистка показала снимок УЗИ и подписала пост словами: «Дан-дан + один».
Напомним, Дебби Райан прославилась в подростковые годы своим участием в проектах Disney. Актриса снималась в сериалах «Ханна Монтана», «Волшебники из Вэйверли Плэйс», «Держись, Чарли!», «Джесси» и многих других.
В 2013 году стало известно, что Дебби встречается с барабанщиком группы Twenty One Pilots Джошем Даном. Через шесть лет пара тайно поженилась.