Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда Disney Дебби Райан ждет первого ребенка

Актриса сообщила о своей первой беременности в личном блоге
Дебби Райан, фото: соцсети
Дебби Райан, фото: соцсети

32-летняя Дебби Райан поделилась в личном блоге радостной новостью. Актриса ждет первого ребенка от своего мужа, 37-летнего барабанщика группы Twenty One Pilots Джоша Дана.

Райан опубликовала серию снимков, на которых она запечатлена с округлившимся животом. Также артистка показала снимок УЗИ и подписала пост словами: «Дан-дан + один».

Дебби Райан и Джош Дан, фото: соцсети
Дебби Райан и Джош Дан, фото: соцсети

Напомним, Дебби Райан прославилась в подростковые годы своим участием в проектах Disney. Актриса снималась в сериалах «Ханна Монтана», «Волшебники из Вэйверли Плэйс», «Держись, Чарли!», «Джесси» и многих других.

В 2013 году стало известно, что Дебби встречается с барабанщиком группы Twenty One Pilots Джошем Даном. Через шесть лет пара тайно поженилась.