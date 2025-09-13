Егор Крид – хороший актер? Чем удивляет триллер «Вниз» Марюса Вайсберга

Сюжет картины Вайсберга соединяет в себе мотивы «Дьявола», испанского детектива «Невидимый гость» и «Коллектора» с Константином Хабенским. Интересно, что в роли Марины снялась актриса Анфиса Черных, прославившаяся дуэтом с Хабенским в ленте «Географ глобус пропил», но затем пропавшая в неприметных сериальных ролях. Теперь Анфиса вновь привлекла к себе внимание дуэтом с другой суперзвездой, но не театра и кино, а музыкального шоубиза. Егор Крид в роли Антона оказался столь же неожиданно убедителен, как и Марюс Вайсберг — в качестве режиссера.