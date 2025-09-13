Ричмонд
Егор Крид – хороший актер? Чем удивляет триллер «Вниз» Марюса Вайсберга

Режиссер «Бабушки легкого поведения» Марюс Вайсберг неожиданно снял напряженный триллер – с Егором Кридом, демоническим Игорем Миркурбановым и черным юмором. О том, что из этого вышло, читайте в рецензии Кино Mail
Борис Гришин

О чем фильм «Вниз»

Марина и Антон (Анфиса Черных и Егор Крид) — пара только что поженившихся влюбленных мажоров. Перед свадебным путешествием на Мальдивы они приезжают в одну из башен Москвы-Сити, чтобы забрать подарок от папы невесты — пакет с крупной суммой денег. В лифт вместе с ними заходит грустный мужчина (Игорь Миркурбанов) — и, когда кабина застревает на большой высоте, начинается форменный кошмар.

Зачем смотреть

Кадр из фильма «Вниз»
Кадр из фильма «Вниз»

Редкий для российского кино жанровый триллер снял режиссер, от которого этого меньше всего можно было ожидать, — Марюс Вайсберг известен широкой публике прежде всего как постановщик комедий вроде «Гитлер капут!» и «Бабушки легкого поведения». Стоит отметить, что и название «Вниз» радует оригинальностью — скажем, триллеров, названных «Лифт», легко можно найти не менее пяти.

Сюжет картины Вайсберга соединяет в себе мотивы «Дьявола», испанского детектива «Невидимый гость» и «Коллектора» с Константином Хабенским. Интересно, что в роли Марины снялась актриса Анфиса Черных, прославившаяся дуэтом с Хабенским в ленте «Географ глобус пропил», но затем пропавшая в неприметных сериальных ролях. Теперь Анфиса вновь привлекла к себе внимание дуэтом с другой суперзвездой, но не театра и кино, а музыкального шоубиза. Егор Крид в роли Антона оказался столь же неожиданно убедителен, как и Марюс Вайсберг — в качестве режиссера.

Кадр из фильма «Вниз»
Кадр из фильма «Вниз»

«Вниз» — достаточно качественная жанровая работа, эффектно снятая с грамотным использованием пейзажных возможностей локации. Все более мрачное развитие событий и нарастающее напряжение забавно оттеняется своеобразным черным юмором — например, с трансляцией в лифте испорченной помехами песни Крида. Для непрофессионального актера Егор показывает хорошую трансформацию эмоций и даже не раздражает в сценах истерики. А самое парадоксальное, что этот вполне мрачный и напряженный триллер оказался вместе с тем и самой смешной картиной Вайсберга.

Почему можно не смотреть

Кадр из фильма «Вниз»
Кадр из фильма «Вниз»

Сравнениями с вышеупомянутыми образцами жанра все же не следует обольщаться. Фильм «Вниз» был бы достойной курсовой работой в киношколе по теме «триллер в замкнутом пространстве», но на взрослую работу тянет с натяжкой. Слишком много условностей — типа пустого небоскреба в пятницу вечером, отсутствия у героев физиологических потребностей, устойчивости лица Марины к ударам (в отличие от лица Антона).

Кроме того, картину портит поверхностный и наивный сюжет (особенно в сравнении с тем же «Невидимым гостем», где тоже фигурировала месть за гибель сына в ДТП). Боязнь обострить ситуацию порой смехотворна (сцена удачно прерванной попытки «последний раз заняться сексом»). Ну и финал — нет даже попытки придумать какой-то жесткий и неожиданный твист, увы.