Егор Крид – хороший актер? Чем удивляет триллер «Вниз» Марюса Вайсберга

О чем фильм «Вниз»
Марина и Антон (Анфиса Черных и Егор Крид) — пара только что поженившихся влюбленных мажоров. Перед свадебным путешествием на Мальдивы они приезжают в одну из башен Москвы-Сити, чтобы забрать подарок от папы невесты — пакет с крупной суммой денег. В лифт вместе с ними заходит грустный мужчина (Игорь Миркурбанов) — и, когда кабина застревает на большой высоте, начинается форменный кошмар.
Зачем смотреть
Редкий для российского кино жанровый триллер снял режиссер, от которого этого меньше всего можно было ожидать, — Марюс Вайсберг известен широкой публике прежде всего как постановщик комедий вроде «Гитлер капут!» и «Бабушки легкого поведения». Стоит отметить, что и название «Вниз» радует оригинальностью — скажем, триллеров, названных «Лифт», легко можно найти не менее пяти.
Сюжет картины Вайсберга соединяет в себе мотивы «Дьявола», испанского детектива «Невидимый гость» и «Коллектора» с Константином Хабенским. Интересно, что в роли Марины снялась актриса Анфиса Черных, прославившаяся дуэтом с Хабенским в ленте «Географ глобус пропил», но затем пропавшая в неприметных сериальных ролях. Теперь Анфиса вновь привлекла к себе внимание дуэтом с другой суперзвездой, но не театра и кино, а музыкального шоубиза. Егор Крид в роли Антона оказался столь же неожиданно убедителен, как и Марюс Вайсберг — в качестве режиссера.
«Вниз» — достаточно качественная жанровая работа, эффектно снятая с грамотным использованием пейзажных возможностей локации. Все более мрачное развитие событий и нарастающее напряжение забавно оттеняется своеобразным черным юмором — например, с трансляцией в лифте испорченной помехами песни Крида. Для непрофессионального актера Егор показывает хорошую трансформацию эмоций и даже не раздражает в сценах истерики. А самое парадоксальное, что этот вполне мрачный и напряженный триллер оказался вместе с тем и самой смешной картиной Вайсберга.
Почему можно не смотреть
Сравнениями с вышеупомянутыми образцами жанра все же не следует обольщаться. Фильм «Вниз» был бы достойной курсовой работой в киношколе по теме «триллер в замкнутом пространстве», но на взрослую работу тянет с натяжкой. Слишком много условностей — типа пустого небоскреба в пятницу вечером, отсутствия у героев физиологических потребностей, устойчивости лица Марины к ударам (в отличие от лица Антона).
Кроме того, картину портит поверхностный и наивный сюжет (особенно в сравнении с тем же «Невидимым гостем», где тоже фигурировала месть за гибель сына в ДТП). Боязнь обострить ситуацию порой смехотворна (сцена удачно прерванной попытки «последний раз заняться сексом»). Ну и финал — нет даже попытки придумать какой-то жесткий и неожиданный твист, увы.