Умер художник-постановщик «Гарри Поттера» и «Фантастических тварей» Стюарт Крэйг

Стюарт Крэйг умер в возрасте 83 лет
Стюарт Крэйг
Стюарт КрэйгИсточник: Legion-Media.ru

Скончался знаменитый британский художник-постановщик всех частей «Гарри Поттера» и «Фантастических тварей» Стюарт Крэйг, пишет Daily Express со ссылкой на арт-директора Нила Ламонта и Гильдию художников-постановщиков Великобритании.

«С глубокой скорбью сообщаю, что мой друг и наставник, художник-постановщик Стюарт Крэйг, скончался прошлой ночью, 7 сентября 2025 года, в возрасте 83 лет после продолжительной борьбы с болезнью Паркинсона», — заявил Ламонт.

Крэйг родился в Норидже в Англии 14 апреля 1942 года. Он — трехкратный лауреат премии «Оскар».

Крэйг также был известен своей работой над фильмами «Опасные связи», «Ноттинг Хилл», «Мстители», «Супермен», «Ганди», за последний — он получил свой первый «Оскар».