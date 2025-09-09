Умер художник-постановщик «Гарри Поттера» и «Фантастических тварей» Стюарт Крэйг

«С глубокой скорбью сообщаю, что мой друг и наставник, художник-постановщик Стюарт Крэйг, скончался прошлой ночью, 7 сентября 2025 года, в возрасте 83 лет после продолжительной борьбы с болезнью Паркинсона», — заявил Ламонт.