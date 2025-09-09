Умер художник-постановщик «Гарри Поттера» и «Фантастических тварей» Стюарт Крэйг

Скончался знаменитый британский художник-постановщик всех частей «Гарри Поттера» и «Фантастических тварей» Стюарт Крэйг, пишет Daily Express со ссылкой на арт-директора Нила Ламонта и Гильдию художников-постановщиков Великобритании.
«С глубокой скорбью сообщаю, что мой друг и наставник, художник-постановщик Стюарт Крэйг, скончался прошлой ночью, 7 сентября 2025 года, в возрасте 83 лет после продолжительной борьбы с болезнью Паркинсона», — заявил Ламонт.
Крэйг родился в Норидже в Англии 14 апреля 1942 года. Он — трехкратный лауреат премии «Оскар».
Крэйг также был известен своей работой над фильмами «Опасные связи», «Ноттинг Хилл», «Мстители», «Супермен», «Ганди», за последний — он получил свой первый «Оскар».