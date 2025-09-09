Ричмонд
43-летняя Кирстен Данст появилась на публике в полупрозрачном платье

Актриса посетила церемонию вручения премии Tribute Awards в Торонто
Кирстен Данст
Кирстен ДанстИсточник: Legion-Media.ru

Голливудская актриса Кирстен Данст появилась на публике в белом полупрозрачном платье с голыми плечами. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

43-летняя знаменитость посетила церемонию вручения премии Tribute Awards в Торонто. Актриса выбрала для закрытого мероприятия кружевное макси-платье из полупрозрачного материала, под которое надела белые шорты с завышенной талией. Артистка дополнила свой образ золотыми серьгами и браслетом. Знаменитости сделали небрежную укладку и макияж с коричневыми тенями и розовой помадой.

В апреле прошлого года Кирстен Данст в разговоре с Indie Wire усомнилась в необходимости продолжения франшизы «Человека-паука» с Тоби Магуайром.

«Я не думаю, что нам это нужно. Я не знаю. Это было так давно. Я просто не знаю, как бы они поступили, какой была бы история. Я не знаю. Кажется… я не знаю! Все зависит от сценария, но, может быть, оставим все как есть? Понимаете, о чем я?» — заявила Данст.

До этого звезда назвала убогой сцену поцелуя с Тоби Магуайром в «Человеке-пауке». Актриса сыграла Мэри Джейн Уотсон — возлюбленную Питера Паркера. Данст объяснила, что испытывала дискомфорт во время съемок. Сцена проходила под проливным дождем. Из-за этого артистке было холодно.

Ранее Кирстен Данст объяснила, как правильно произносить ее имя.