Дочь Веры Глаголевой опубликовала редкие кадры с отцом и сестрами

Бизнесмен Кирилл Шубский был женат на актрисе Вере Глаголевой. Они познакомились в 1991 году на кинофестивале. Предприниматель начал ухаживать за артисткой, зная, что у нее есть двое детей от первого брака с Родионом Нахапетовым. Через год пара поженилась, а в 1993 году у них появилась Настасия.