Дочь Веры Глаголевой опубликовала редкие кадры с отцом и сестрами

Дочь актрисы Веры Глаголевой и жена хоккеиста Александра Овечкина опубликовала видео с отцом и сестрами. Модель Настасия Овечкина показала подписчикам, как они танцевали, обнявшись друг с другом. Она выложила редкий семейный пост в Telegram-канале.
«Танец папы с дочками. Оказывается, не так просто танцевать вчетвером», — отметила знаменитость.
Бизнесмен Кирилл Шубский был женат на актрисе Вере Глаголевой. Они познакомились в 1991 году на кинофестивале. Предприниматель начал ухаживать за артисткой, зная, что у нее есть двое детей от первого брака с Родионом Нахапетовым. Через год пара поженилась, а в 1993 году у них появилась Настасия.
Старшие дочери актрисы Анна и Мария Нахапетовы признавались в интервью, что тяжело переживали развод родителей, но в итоге отчим Шубский стал для них другом, к которому они в любой момент могут обратиться за помощью и советом.
Овечкина неоднократно говорила подписчикам, что отец помогает воспитывать своих внуков и часто проводит с ними время. У модели подрастают двое сыновей от хоккеиста: их старшему мальчику Сергею семь лет, а младшему Илье пять лет. По словам блогерши, дети очень любят своего деда и ждут встречи с ним.