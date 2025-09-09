Сидни Суини — актриса, чья карьера в Голливуде развивается стремительно и многогранно. От роли в культовом сериале «Эйфория» до воплощения образа легендарной боксерши в предстоящем фильме «Кристи» — ее путь вдохновляет и удивляет. Рассказываем, как Сидни Суини стала одной из самых ярких звезд современного кино.
Начало карьеры
Сидни Суини родилась 12 сентября 1997 года в Спокане, штат Вашингтон. С ранних лет она проявляла интерес к актерскому мастерству, участвуя в школьных театральных постановках. В 12 лет девочка убедила родителей перебраться в Калифорнию, чтобы она могла ходить на пробы.
Ее первые роли были в телевизионных сериалах и фильмах, где она исполняла эпизодические и второстепенные роли. Она боролась за любую работу, чтобы помочь родителям деньгами. Ее талант не остался незамеченным, и уже в 2019 году она получила роль Кэсси Ховард в сериале «Эйфория» от HBO. Эта роль стала поворотным моментом в ее карьере, привлекая внимание зрителей и критиков.
«Эйфория» и успех роли Кэсси
Роль Кэсси Ховард принесла Сидни Суини мировую известность. Сериал «Эйфория» стал культовым, а ее персонаж — одной из самых обсуждаемых фигур шоу. За работу в сериале Сидни получила номинацию на премию «Эмми» в категории «Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале» в 2022 году.
Ее игра была высоко оценена за эмоциональную глубину и правдоподобие. Критики отмечали, что Сидни удалось передать сложность и многогранность ее персонажа, что сделало ее одной из самых ярких актрис своего поколения. Роль в «Эйфории» открыла перед ней новые возможности в киноиндустрии.
Разнообразие ролей и профессиональный рост
После успеха в «Эйфории» Сидни Суини продолжила расширять свой актерский диапазон. Она снялась в таких проектах, как «Белый лотос», «Реальная история Уиннер» и «Однажды... в Голливуде», демонстрируя способность к разнообразным ролям. Ее участие в этих проектах укрепило ее репутацию как талантливой и разносторонней актрисы.
Кроме того, Сидни основала продюсерскую компанию Fifty-Fifty Films, что позволило ей не только играть, но и участвовать в создании фильмов. Это дало возможность выбирать проекты, которые ей интересны, и влиять на творческий процесс. Так, она сыграла главную роль и выступила продюсером фильма «Омен. Непорочная». Ее стремление к профессиональному росту и самовыражению делает ее одной из самых амбициозных актрис Голливуда.
Скандалы, скандалы, скандалы
Сидни Суини известна своей приверженностью к личной жизни, предпочитая держать ее в тени. Тем не менее без скандалов не обошлось. Огромное внимание прессы было приковано к девушке после появления слухов о романе с партнером по фильму «Кто угодно, кроме тебя» Гленом Пауэллом. Актеры уверяли, что в жизни они просто друзья, а Сидни упоминала, что ее жених продюсирует фильм. Однако помолвка была расторгнута, а сплетни о романе с Пауэллом периодически всплывают в таблоидах.
В более крупный скандал актриса попала после того, как стала лицом компании American Eagle. В рекламном тексте присутствовала игра слов jeans (джинсы) и genes (гены), что многие расценили как расизм. Шквал критики обернулся для компании невероятным ростом продаж.
Будущие проекты
В 2025 году Сидни Суини предстоит исполнить одну из самых амбициозных ролей в своей карьере — роль легендарной боксерши Кристи Мартин. Для подготовки к роли она прошла интенсивную физическую подготовку, включая занятия боксом и силовыми тренировками, и отказалась от использования дублеров в боевых сценах, чтобы обеспечить максимальную достоверность. Фильм был представлен на Международном кинофестивале в Торонто и получил положительные отзывы критиков, а сама Сидни получила похвалу за свою трансформацию и исполнение роли.
Кроме того, она работает над рядом других проектов, включая триллер «Служанка», который обещает стать очередным успешным фильмом в ее карьере. Сидни продолжает активно развиваться как актриса и продюсер, выбирая разнообразные и сложные роли, что подтверждает ее статус одной из самых перспективных звезд Голливуда.