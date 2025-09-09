Сидни Суини известна своей приверженностью к личной жизни, предпочитая держать ее в тени. Тем не менее без скандалов не обошлось. Огромное внимание прессы было приковано к девушке после появления слухов о романе с партнером по фильму «Кто угодно, кроме тебя» Гленом Пауэллом. Актеры уверяли, что в жизни они просто друзья, а Сидни упоминала, что ее жених продюсирует фильм. Однако помолвка была расторгнута, а сплетни о романе с Пауэллом периодически всплывают в таблоидах.