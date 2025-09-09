Ричмонд
Заворотнюк приехала с бабушкой-актрисой на вечеринку в стиле Барби

Блогер Анна Заворотнюк приехала с бабушкой-актрисой на вечеринку в стиле Барби. Она рассказала подписчикам в соцсети, что их пригласили друзья семьи на детский праздник. Модель опубликовала фото с 82-летней Валентиной Заворотнюк, снятое в машине.

Анна и Валентина Заворотнюк / фото: соцсети
Анна и Валентина Заворотнюк / фото: соцсети

«Собрались на день рождения в стиле Барби. Искренне кайфую от этого. Бабушка говорит, что она Барби на пенсии», — поделилась бизнесвумен.

Модель отметила, что недолго была на торжестве, поскольку спешила домой к сыну. Заворотнюк 2 апреля 2025 года стала матерью. Она родила первенца Марселя от предпринимателя Тимура Исмаилова, личность которого была раскрыта только в июне 2024 года.

Блогер рассказывала, что познакомилась с возлюбленным во время учебы в Нью-Йорке восемь лет назад. Мужчина сделал ей предложение в 2021 году, а перед переездом в Дубай они официально зарегистрировали отношения.

Заворотнюк отмечала, что живет на два города. Она рожала в Москве и пока находится здесь с сыном. По словам модели, ее не совсем устраивает быт на два города, но другого выхода нет.

Ранее Заворотнюк рассказала, как от ее сына сбежала няня-филиппинка.