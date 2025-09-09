Попав в группу избранных, Коул Янг показывает себя самым слабым членом команды. Он не способен разбудить свою аркану, не демонстрирует высококлассного владения приемами рукопашного боя и чуть не сходит с дистанции, когда опустивший руки Рейден решает отправить его домой. Только когда четырехрукий гигант Горо приходит за его семьей, Коул находит в себе в себе волшебную силу. Но даже здесь создатели картины сумели найти нетривиальное решение. Он получает броню, гасящую энергию удара, что как бы намекает — герой будет пропускать.