Тридцать лет назад, в августе 1995 года начинающий режиссер Пол У. С. Андерсон представил публике фэнтези-боевик «Смертельная битва», основанный на одноименной видеоигре. Фильм был довольно прохладно принят критиками, но отменно показал себя в прокате и понравился фанатам игры. Впоследствии мнение о картине изменилось, и сейчас «Смертельная битва» — одна из эталонных экранизаций компьютерных игр.
Спустя 26 лет, другой режиссер-дебютант Саймон Маккуойд решился на перезапуск сеттинга. Его «Мортал Комбат» — не ремейк, а полноценное переосмысление знакомой миллионам фанатов вселенной. Выход фильма неоднократно переносился в связи с пандемией, что только подогревало интерес поклонников игры. Картина едва отбила затраты на производство в театральном прокате, зато отлично показала себя на стриминговом сервисе HBO. Саймон Маккуойд и сценарист Грег Руссо смогли удивить зрителей своеобразным пересмотром исходного материала, но у нового прочтения нашлись как сторонники, так и противники. Разберемся, в чем отличия двух экранизаций, и чем они по-разному дороги любителям кино.
Смена жанра
Первое, что необходимо отметить — это разницу в жанрах. «Смертельная битва» Андерсона — это, по большому счету, спортивная драма о боевых искусствах. Сюжет представляет собой цепочку поединков, ведущих главного героя к неизбежной финальной схватке. При этом он проходит через духовный рост, приобретает уверенность в себе и становится победителем.
«Мортал Комбат» от Маккуойда — это фэнтезийный боевик, в котором нашлось место истории древней мести, обретению магических способностей, конфликтам, предательству и прочим атрибутам приключенческого кино. Такой подход позволил отойти от навязываемых игрой шаблонов и дать персонажам больше возможностей для развития.
Здравствуй, новый мир
Вселенная «Смертельной битвы» прямая и понятная, как столбик противников в одноименной компьютерной игре. Есть Царство Земли и Внешний мир, которым правит Император. Раз в поколение проводится турнир между лучшими бойцами двух миров. Если бойцы Императора победят десять раз подряд, Земля переходит под его контроль. К началу фильма земляне успели проиграть девять раз, и у героев картины не остается права на ошибку. Если они терпят поражение — Земле конец.
После перезапуска общая идея вроде бы сохраняется, но действия персонажей настолько не вписываются в логику происходящего, что возникает вопрос, а причем тут смертельная битва (которой в картине, к слову, нет). Право участвовать в турнире получают люди со специальной меткой на коже, причем любой встречный противник может убить носителя, и тогда метка переходит к победителю. Наличие метки также не мешает переходить на сторону противника, как это сделал предатель Кано (Джош Лоусон), поначалу оказавшийся на стороне добра.
Более того, по сюжету Шан Цзун решает попросту перебить всех носителей меток до турнира, обеспечив себе таким образом техническую победу. А земляне в ответ придумывают гениальный ход — перебить всех бойцов Внешнего мира до турнира, обеспечив себе таким образом ничего. Выполнив задуманное, они по приказу Рейдена (Таданобу Асано) начинают искать новых бойцов для турнира, демонстрирую тем самым неизбежность второй части. Фактически весь фильм является прологом к будущей картине, в которой, вероятно, и развернется основное действие.
При этом каждый боец должен разбудить в себе некую аркану — суперспособность, без которой можно даже не помышлять о победе на турнире. Это резко контрастирует с первоначальной задумкой, согласно которой земляне могут голыми руками победить обладающих волшебными силами пришельцев из Внешнего мира. И в этом, во многом, заключается героизм бойцов Земли.
Главные герой и…
Героями старого фильма являются лучшие бойцы Земли. И первый среди них — Лю Кан (Робин Шоу). Это шаолиньский монах, бросивший свой монастырь и уехавший в мир людей. После гибели брата Лю возвращается, чтобы отомстить, но за время фильма осознает важность происходящего и на последний бой выходит уже как чемпион Земли. Зритель не знает о былых заслугах Лю Кана в области боевых искусств, но действие фильма не дает оснований усомниться в его компетенциях.
Саймон Маккуойд и Грег Руссо сохранили Лу Кана в своем фильме, но главным героем становится некто Коул Янг (Льюис Тан). Этот персонаж отсутствует в серии игр и полностью выдуман создателями картины. Коул — посредственный боец ММА, проигрывающий матч за матчем. Но у него есть родимое пятно в форме символа смертельной битвы, а значит, он избранный. Также он является потомком японского воина Ханзо Хасаши (Хироюки Санада), жившего в XVII веке в Японии, что, видимо, должно подкреплять его избранность.
Попав в группу избранных, Коул Янг показывает себя самым слабым членом команды. Он не способен разбудить свою аркану, не демонстрирует высококлассного владения приемами рукопашного боя и чуть не сходит с дистанции, когда опустивший руки Рейден решает отправить его домой. Только когда четырехрукий гигант Горо приходит за его семьей, Коул находит в себе в себе волшебную силу. Но даже здесь создатели картины сумели найти нетривиальное решение. Он получает броню, гасящую энергию удара, что как бы намекает — герой будет пропускать.
Такой подход соответствует изменившемуся жанру повествования и открывает простор для дальнейшего развития сюжета. Но в рамках концепции смертельной битвы назначение склонного к самоуничижению хлюпика на должность главного бойца Земли вызывает вопросы к авторам картины.
Капелька фансервиса
Не будем забывать, что в основе фильмов 1995 и 2021 годов лежит компьютерная игра в жанре файтинг. Поэтому зритель ожидает увидеть на экране сочные драки. Формально ни Андерсон, ни Маккуойд не обманули ожидания. Но получилось у них по-разному.
«Смертельная битва» — это череда поединков, снятых в лучших традициях гонконгского кино. Собственно, помимо мастера боевых искусств Пэта Э. Джонса к постановке драк привлекли исполнителя главной роли Робина Шоу, который ранее работал каскадером в Гонконге.
В «Мортал Комбате» турнира как такового нет, а стычки между персонажами происходят частным образом. Это не поединки с целью выявить сильнейшего, а скорее внезапные атаки, вынуждающие героев бежать и прятаться от превосходящего по силе противника. Они сняты в лучших современных традициях, предполагающих хаотичные скачки дрожащей камеры, выхватывающей совершенно неожиданные ракурсы.
В качестве компенсации зрителю предлагаются обильно рассыпанные по действию отсылки к игре. В отличие от старой экранизации появились фаталити — жесткие добивания поверженного противника, ставшие фирменной фишкой Mortal Kombat. На экране обильно хлещет кровь, рассыпаются внутренности, в стороны летят ошметки плоти. Также персонажи активно используют кетч-фразы из игры. Однако в отсутствии турнира все это выглядит как подачка фанатам, которые в противном случае могут не понять, что это экранизация их любимой игры.