Такое детство, как у Роуз МакГоун, никому не пожелаешь. Несмотря на все испытания, которые были в начале ее жизни, девушка смогла построить успешную актерскую карьеру, снявшись в культовых фильмах и телесериалах. Но все оказалось не так просто, а жизнь продолжала подкидывать препятствия на пути к счастью.