С детства в секте и страшная авария: темные страницы жизни Роуз МакГоун

Роуз МакГоун — актриса, чья жизнь полна драм и трансформаций. Ее история больше напоминает сценарий жуткого триллера
Евгения Башинская
Автор Кино Mail
Роуз МакГоун в сериале «Зачарованные»
Роуз МакГоун в сериале «Зачарованные»

Такое детство, как у Роуз МакГоун, никому не пожелаешь. Несмотря на все испытания, которые были в начале ее жизни, девушка смогла построить успешную актерскую карьеру, снявшись в культовых фильмах и телесериалах. Но все оказалось не так просто, а жизнь продолжала подкидывать препятствия на пути к счастью.

Детство в секте «Дети Бога»

Роуз МакГоун родилась в Италии в семье американских родителей, которые были членами секты «Дети Бога». Эта группа, основанная в 1968 году, проповедовала полигамию, сексуальную свободу и апокалипсис. Детей в этой общине воспитывали в условиях изоляции от внешнего мира, запрещая телевизоры, газеты и ограничивая контакты с другими людьми.

По воспоминаниям Роуз, в секте царила атмосфера страха и контроля. Она описывает случаи, когда несовершенства, такие как бородавки, устранялись без анестезии, а детей использовали для пропаганды учений группы. Когда девочке было 10 лет, семья сбежала из секты в США. Но и тут испытания только начинались.

Роуз МакГоун в фильме «Поколение игры "Doom"»
Роуз МакГоун в фильме «Поколение игры "Doom"»

Побег к бабушке

Родители Роуз развелись вскоре после переезда в Америку. Мать девушки сосредоточилась на личной жизни и перестала обращать внимание на дочь. Когда один из ее любовников обманул 14-летнюю Роуз, вовлекая ее в употребление запрещенных веществ, женщина решила отправить дочь в наркологическую клинику. Содержание в заведении для людей с зависимостью было настолько невыносимым, что Роуз решила сбежать к бабушке.

Еще через некоторое время она сбежала и от бабушки. В жизни юной Роуз появился молодой человек. Но и этой истории не суждено было закончиться «долго и счастливо»: парень погиб, а девушка осталась совсем одна.

Карьера и известность

Роуз МакГоун в фильме «Королевы убийства»
Роуз МакГоун в фильме «Королевы убийства»

Оставшись без поддержки семьи, Роуз МакГоун начала карьеру модели, а затем актрисы. Она получила известность благодаря ролям в фильмах «Парень из Энсино» и «Королевы убийства», а также в телесериале «Зачарованные». Ее образ роковой женщины и независимый стиль привлекли внимание зрителей и критиков.

Долгое время она умело балансировала между ролями в независимом кино и работой в кассовых проектах. Возможно, так бы оно и продолжалось, если бы не трагедия в 2007 году.

Авария, изменившая внешность

В 2007 году Роуз МакГоун попала в автомобильную аварию, после которой ей потребовалось несколько пластических операций на лице. В момент столкновения машин солнцезащитные очки актрисы сильно травмировали ее лицо. Восстановить внешность не удалось даже после нескольких хирургических вмешательств.

Роуз Макгоун
Роуз МакгоунИсточник: Legion-Media

После операции внешность Роуз изменилась: она перенесла несколько процедур, включая ринопластику, блефаропластику, инъекции ботокса и увеличение губ. Эти изменения стали заметны поклонникам и СМИ, что привело к обсуждениям ее внешности в прессе.

Личная жизнь и активизм

Личная жизнь Роуз МакГоун была насыщена событиями. Она состояла в отношениях с режиссером Робертом Родригесом и музыкантом Мэрилином Мэнсоном. О выходах на красные дорожки с последним пресса вспоминает до сих пор. В 2013 году она вышла замуж за художника Дейви Дитейла, однако спустя три года пара оформила развод.

Мэрилин Мэнсон и Роуз МакГоун
Мэрилин Мэнсон и Роуз МакГоунИсточник: Legion-Media.ru

Помимо карьеры актрисы, Роуз активно занимается активизмом. Она отстаивает права женщин, выступая против насилия.