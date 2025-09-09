Ричмонд
Где снимали фильм «Белое солнце пустыни»: обзор ключевых локаций

Культовый фильм про красноармейца Федора Ивановича Сухова давно стал классикой отечественного кинематографа. Рассказываем, где снимали «Белое солнце пустыни», и делимся интересными фактами о съемках.
Екатерина Генберг
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Белое солнце пустыни
Кадр из фильма «Белое солнце пустыни»

Съемки легендарной киноленты проходили в самых разных уголках Советского Союза — от песчаных пляжей Каспия до древних восточных городов. Одни локации в точности передавали атмосферу Средней Азии, другие стали узнаваемыми благодаря мастерству операторов и художников. В этом материале мы разберем, где именно снимали «Белое солнце пустыни», посмотрим, какие места можно посетить сегодня, и вспомним интересные факты о создании фильма, который давно разошелся на цитаты.

Места и локации, где снимали культовый фильм

Сюжет картины разворачивается вокруг красноармейца Федора Сухова в исполнении Анатолия Кузнецова. Его дорога домой к любимой жене Катерине превращается в цепочку опасных испытаний: Сухов оказывается втянутым в историю с гаремом, а впереди — столкновение с жестоким басмачом Абдуллой (Кахи Кавсадзе). 

В фильме также сыграли Павел Луспекаев (таможенник Верещагин) и Спартак Мишулин (Саид). Атмосферу восточной сказки и одновременно суровой драмы помогли создать тщательно подобранные локации — бескрайние пустыни, побережье Каспия и древние города. Рассмотрим, где проходили съемки этого культового фильма.

Бархан Сарыкум (Дагестан)

Кадр из фильма Белое солнце пустыни, бархан Сарыкум
Кадр из фильма «Белое солнце пустыни»

Одной из самых узнаваемых локаций фильма стал бархан Сарыкум — крупнейшая песчаная дюна Европы, расположенная в Дагестане. Именно здесь снимали сцену, где Саида закапывают в песок. Для съемок актеру Спартаку Мишулину соорудили специальный деревянный ящик, чтобы песок не давил на тело. При этом его лицо смазывали сиропом, чтобы привлечь мух и добиться реалистичности кадра. 

Жаркое солнце и сыпучие пески делали процесс изнурительным, но результат оказался впечатляющим: бархан придал фильму подлинную атмосферу среднеазиатской пустыни. Сегодня Сарыкум входит в Дагестанский заповедник и привлекает туристов, в том числе поклонников «Белого солнца пустыни».

Побережье Каспийского моря (Дагестан)

Кадр из фильма Белое солнце пустыни, Каспийское море
Кадр из фильма «Белое солнце пустыни»

Дальнейшие съемки фильма проходили в окрестностях Махачкалы, на побережье Каспийского моря. Здесь специально возводились декорации, изображающие поселок Педжент и дом Павла Верещагина. Природные пейзажи побережья позволяли создать атмосферу жаркой и безводной пустыни, так характерной для ленты.

Во время работы над фильмом произошел курьезный инцидент: у съемочной группы была похищена часть реквизита. Чтобы вернуть вещи, режиссер Владимир Мотыль лично встретился с местным криминальным авторитетом. Тот согласился помочь, а взамен получил эпизодическую роль одного из басмачей. Существует легенда, что он сыграл персонажа, произносящего ставшую крылатой фразу «Абдулла, таможня дает добро», но эта роль в итоге досталась актеру Игорю Милонову.

Экспедиция в Дагестан завершилась в ноябре 1968 года. После этого начались павильонные съемки, однако Григорий Чухрай забраковал значительную часть отснятого материала. Фильму грозило закрытие, но было решено переснять многие сцены и внести изменения в сюжет. 

Ленинградская область, деревня Мистолово

Кадр из фильма Белое солнце пустыни, деревня Мистолово
Кадр из фильма «Белое солнце пустыни»

Часть сцен фильма «Белое солнце пустыни», связанных со сновидениями Федора Сухова, снималась в деревне Мистолово, Всеволожского района Ленинградской области. Здесь проходили работы над эпизодами, где Сухов работает в поле, отбивает серп и затем пьет чай вместе с женой Катериной и гаремом. 

Туркменистан

Кадр из фильма Белое солнце пустыни, Туркменистан
Кадр из фильма «Белое солнце пустыни»

В мае 1969 года съемочная группа фильма «Белое солнце пустыни» отправилась в Туркменистан, где продолжила работу над картиной. Основные съемки проходили в районе города Байрам-Али, где были возведены декорации, изображающие среднеазиатский городок Педжент. Для создания атмосферы были использованы местные природные условия и архитектурные элементы.

Съемки в Туркменистане продолжались до июля 1969 года, после чего начались павильонные работы и монтаж отснятого материала. Несмотря на трудности, связанные с организацией съемок и техническими проблемами, картина была завершена и представлена зрителям.

Интересные факты о съемках фильма «Белое солнце пустыни»

Фильм «Белое солнце пустыни» стал культовым произведением советского кинематографа. Однако за его созданием скрывается множество интересных и порой неожиданных историй.

  • Изначально режиссером фильма мог стать Андрей Тарковский, а также рассматривались кандидатуры Юрия Чулюкина и Андрея Кончаловского. Однако все они по разным причинам отказались от работы над проектом, и в итоге постановкой занялся Владимир Мотыль.
  • На роль красноармейца Федора Сухова был утвержден Георгий Юматов. Однако из-за драки перед первым съемочным днем актер был снят с роли. Вместо него роль исполнил Анатолий Кузнецов, и эта роль стала для него одной из ключевых в карьере. 
  • Многие из участвовавших в съемках не были профессиональными актерами. Только три «жены Абдуллы» из девяти были актрисами. Остальные роли исполнили девушки, привлечённые со всего Союза.
  • Роль Гюльчатай исполнили две юные актрисы: Татьяна Денисова и Татьяна Федотова. Федотова не была профессиональной актрисой и попала на съемки случайно, прогуливая уроки.
  • Изначально отснятый материал был отклонен худсоветом. В результате, фильм подвергся значительным правкам, и многие сцены были вырезаны или изменены.
  • Несмотря на трудности, фильм был представлен Леониду Брежневу, который впечатлился кинокартиной. Это способствовало ее дальнейшему продвижению и успешному выходу на экраны.
  • Премьера фильма состоялась 30 марта 1970 года. Только в первый год фильм посмотрели 50 миллионов зрителей.