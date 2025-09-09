Съемки легендарной киноленты проходили в самых разных уголках Советского Союза — от песчаных пляжей Каспия до древних восточных городов. Одни локации в точности передавали атмосферу Средней Азии, другие стали узнаваемыми благодаря мастерству операторов и художников. В этом материале мы разберем, где именно снимали «Белое солнце пустыни», посмотрим, какие места можно посетить сегодня, и вспомним интересные факты о создании фильма, который давно разошелся на цитаты.