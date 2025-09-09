Съемки легендарной киноленты проходили в самых разных уголках Советского Союза — от песчаных пляжей Каспия до древних восточных городов. Одни локации в точности передавали атмосферу Средней Азии, другие стали узнаваемыми благодаря мастерству операторов и художников. В этом материале мы разберем, где именно снимали «Белое солнце пустыни», посмотрим, какие места можно посетить сегодня, и вспомним интересные факты о создании фильма, который давно разошелся на цитаты.
Места и локации, где снимали культовый фильм
Сюжет картины разворачивается вокруг красноармейца Федора Сухова в исполнении Анатолия Кузнецова. Его дорога домой к любимой жене Катерине превращается в цепочку опасных испытаний: Сухов оказывается втянутым в историю с гаремом, а впереди — столкновение с жестоким басмачом Абдуллой (Кахи Кавсадзе).
В фильме также сыграли Павел Луспекаев (таможенник Верещагин) и Спартак Мишулин (Саид). Атмосферу восточной сказки и одновременно суровой драмы помогли создать тщательно подобранные локации — бескрайние пустыни, побережье Каспия и древние города. Рассмотрим, где проходили съемки этого культового фильма.
Бархан Сарыкум (Дагестан)
Одной из самых узнаваемых локаций фильма стал бархан Сарыкум — крупнейшая песчаная дюна Европы, расположенная в Дагестане. Именно здесь снимали сцену, где Саида закапывают в песок. Для съемок актеру Спартаку Мишулину соорудили специальный деревянный ящик, чтобы песок не давил на тело. При этом его лицо смазывали сиропом, чтобы привлечь мух и добиться реалистичности кадра.
Жаркое солнце и сыпучие пески делали процесс изнурительным, но результат оказался впечатляющим: бархан придал фильму подлинную атмосферу среднеазиатской пустыни. Сегодня Сарыкум входит в Дагестанский заповедник и привлекает туристов, в том числе поклонников «Белого солнца пустыни».
Побережье Каспийского моря (Дагестан)
Дальнейшие съемки фильма проходили в окрестностях Махачкалы, на побережье Каспийского моря. Здесь специально возводились декорации, изображающие поселок Педжент и дом Павла Верещагина. Природные пейзажи побережья позволяли создать атмосферу жаркой и безводной пустыни, так характерной для ленты.
Во время работы над фильмом произошел курьезный инцидент: у съемочной группы была похищена часть реквизита. Чтобы вернуть вещи, режиссер Владимир Мотыль лично встретился с местным криминальным авторитетом. Тот согласился помочь, а взамен получил эпизодическую роль одного из басмачей. Существует легенда, что он сыграл персонажа, произносящего ставшую крылатой фразу «Абдулла, таможня дает добро», но эта роль в итоге досталась актеру Игорю Милонову.
Экспедиция в Дагестан завершилась в ноябре 1968 года. После этого начались павильонные съемки, однако Григорий Чухрай забраковал значительную часть отснятого материала. Фильму грозило закрытие, но было решено переснять многие сцены и внести изменения в сюжет.
Ленинградская область, деревня Мистолово
Часть сцен фильма «Белое солнце пустыни», связанных со сновидениями Федора Сухова, снималась в деревне Мистолово, Всеволожского района Ленинградской области. Здесь проходили работы над эпизодами, где Сухов работает в поле, отбивает серп и затем пьет чай вместе с женой Катериной и гаремом.
Туркменистан
В мае 1969 года съемочная группа фильма «Белое солнце пустыни» отправилась в Туркменистан, где продолжила работу над картиной. Основные съемки проходили в районе города Байрам-Али, где были возведены декорации, изображающие среднеазиатский городок Педжент. Для создания атмосферы были использованы местные природные условия и архитектурные элементы.
Съемки в Туркменистане продолжались до июля 1969 года, после чего начались павильонные работы и монтаж отснятого материала. Несмотря на трудности, связанные с организацией съемок и техническими проблемами, картина была завершена и представлена зрителям.
Интересные факты о съемках фильма «Белое солнце пустыни»
Фильм «Белое солнце пустыни» стал культовым произведением советского кинематографа. Однако за его созданием скрывается множество интересных и порой неожиданных историй.
- Изначально режиссером фильма мог стать Андрей Тарковский, а также рассматривались кандидатуры Юрия Чулюкина и Андрея Кончаловского. Однако все они по разным причинам отказались от работы над проектом, и в итоге постановкой занялся Владимир Мотыль.
- На роль красноармейца Федора Сухова был утвержден Георгий Юматов. Однако из-за драки перед первым съемочным днем актер был снят с роли. Вместо него роль исполнил Анатолий Кузнецов, и эта роль стала для него одной из ключевых в карьере.
- Многие из участвовавших в съемках не были профессиональными актерами. Только три «жены Абдуллы» из девяти были актрисами. Остальные роли исполнили девушки, привлечённые со всего Союза.
- Роль Гюльчатай исполнили две юные актрисы: Татьяна Денисова и Татьяна Федотова. Федотова не была профессиональной актрисой и попала на съемки случайно, прогуливая уроки.
- Изначально отснятый материал был отклонен худсоветом. В результате, фильм подвергся значительным правкам, и многие сцены были вырезаны или изменены.
- Несмотря на трудности, фильм был представлен Леониду Брежневу, который впечатлился кинокартиной. Это способствовало ее дальнейшему продвижению и успешному выходу на экраны.
- Премьера фильма состоялась 30 марта 1970 года. Только в первый год фильм посмотрели 50 миллионов зрителей.