Друзья Дженнифер Энистон уверены, что ее возлюбленный преследует корыстные цели

В Сети активно обсуждают новые отношения Дженнифер Энистон с 49-летним коучем по отношениям и гипнотерапевтом Джимом Кертисом. Поклонники с интересом наблюдают за развитием романа.
Однако друзья актрисы беспокоятся, что Джим может использовать знаменитость для достижения своих финансовых целей.
Кертис активно убеждает новую пассию инвестировать значительные суммы денег в его проекты. Близкое окружение Энистон знают, что Дженнифер, известная своей щедростью и добротой, может стать жертвой манипуляций со стороны своего партнера. Дополнительным поводом для беспокойства стало то, что все расходы на совместные поездки и ужины, по словам инсайдеров, ложатся на плечи Энистон.
Несмотря на все эти тревожные сигналы, сама Дженнифер сохраняет спокойствие «Она верит в Джима и его дело и полна решимости дать этому шанс», — рассказал источник.
