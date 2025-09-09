Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Друзья Дженнифер Энистон уверены, что ее возлюбленный преследует корыстные цели

Близкие актрисы не верят в искренность отношений с Джимом Кертисом
Дженнифер Энистон захотела помочь Селене Гомес организовать свадьбу
Дженнифер Энистон захотела помочь Селене Гомес организовать свадьбуИсточник: www_gazeta_ru

В Сети активно обсуждают новые отношения Дженнифер Энистон с 49-летним коучем по отношениям и гипнотерапевтом Джимом Кертисом. Поклонники с интересом наблюдают за развитием романа.

Однако друзья актрисы беспокоятся, что Джим может использовать знаменитость для достижения своих финансовых целей.

Кертис активно убеждает новую пассию инвестировать значительные суммы денег в его проекты. Близкое окружение Энистон знают, что Дженнифер, известная своей щедростью и добротой, может стать жертвой манипуляций со стороны своего партнера. Дополнительным поводом для беспокойства стало то, что все расходы на совместные поездки и ужины, по словам инсайдеров, ложатся на плечи Энистон.

Несмотря на все эти тревожные сигналы, сама Дженнифер сохраняет спокойствие «Она верит в Джима и его дело и полна решимости дать этому шанс», — рассказал источник.

Ранее Дженнифер Энистон впервые показала фото своего возлюбленного-гипнотерапевта.