Анджелина Джоли расплакалась, вспомнив об умершей от рака матери

«Во время одного из ужинов у мамы спросили, как она себя чувствует, а она возмутилась: “Все только и спрашивают меня о раке” <…> Поэтому я бы посоветовала людям, которые поддерживают того, кто через что-то подобное происходит, расспросить его обо всем остальном, что происходит в его жизни. Он все еще жив, понимаете?»— сказала артистка.