Звезду «Во все тяжкие» арестовали за то, что он облил соседку из шланга

Актер Рэймонд Крус попал в полицию из-за ссоры с соседкой
Рэймонд Крус
Рэймонд КрусИсточник: Legion-Media.ru

Актера Рэймонда Круса арестовали в США за нападение со шлангом на соседку. Об этом пишет People.

Звезда сериала «Во все тяжкие», сыгравший в этом популярном проекте наркобарона, находился под стражей в течение пяти часов.

«Между Крусом и пострадавшей произошел спор, в ходе которого он, предположительно, брызнул водой в сторону жертвы», — рассказал офицер полиции Лос-Анджелеса Дэвид Куэльяр.

Агент Круза Рафаэль Берко в беседе с изданием уточнил, что перед инцидентом Крус мыл машину перед своим домом. В это время минивэн с тремя женщинами якобы припарковался слишком близко к нему.

Актер попросил женщин перепарковаться, указывая на то, что может намочить их машину, но они отказались.

«В общем, он сказал: “Хорошо”. Он начал мыть свою машину, а потом его начали снимать на видео», — добавил Берко.

По словам Берко, когда актер обернулся, чтобы попросить перестать его снимать, вода в шланге все еще была включена и попала на чужую машину.

«А потом, хотите верьте хотите нет, одна из них вызвала полицию. И каким-то образом на кого-то, кто никогда в жизни не был арестован, на кого-то, кто 15 лет играл роль детектива по расследованию мелких и особо тяжких преступлений, просто на соседа надели наручники и отправили в тюрьму», — негодует агент.

Берко добавил, что в течение всех пяти часов пребывания в полицейском управлении Лос-Анджелеса правоохранители были любезны с актером и подбадривали его. Крус освобожден из-под стражи под подписку о невыезде и должен предстать перед судом 1 октября.