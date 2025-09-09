Звезду «Во все тяжкие» арестовали за то, что он облил соседку из шланга

«А потом, хотите верьте хотите нет, одна из них вызвала полицию. И каким-то образом на кого-то, кто никогда в жизни не был арестован, на кого-то, кто 15 лет играл роль детектива по расследованию мелких и особо тяжких преступлений, просто на соседа надели наручники и отправили в тюрьму», — негодует агент.