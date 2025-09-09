Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Места встречи изменить нельзя» Конкин высказался об уехавших артистах

Актер Владимир Конкин назвал предателями уехавших из России артистов
Владимир Конкин
Владимир КонкинИсточник: Legion-Media.ru

Актер Владимир Конкин заявил NEWS.ru во время обсуждения уехавших из России коллег, что не прощает предателей родины.

Артист заявил, что вычеркнул из своей жизни этих артистов.

«Не надо их там что-то лишать-не лишать, они все предали. Ну вот лишили, и чего? А он как поносил нашу страну, так и поносит», — отметил артист.

Конкин назвал уехавших из России артистов «перевертышами» и «поганой либеральщиной, которую высмеивал Салтыков-Щедрин». По его мнению, эти коллеги не читали никаких книжек. Актер считает, что такие артисты творчески ветшают.

«У них нет корней. Они сами себе их перерубили. А без этой почвы не может русский актер существовать. Мне тоже было там очень хорошо всегда. Я полмира изъездил. <…> Но я никогда не чувствовал, что могу жить в Канаде. Тоже березы растут. Ну и что? Да, здорово. А у меня лучше здесь, в Подмосковье», — рассказал актер.

Ранее стало известно, что Владимир Конкин вернулся к съемкам после 18 лет перерыва.