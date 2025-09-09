В Москве открыли наследственное дело после смерти режиссера Ускова

Усков в 1955 году окончил факультет журналистики Уральского университета, в 1961 году — режиссерский факультет ВГИКа, после чего работал режиссером-постановщиком на Свердловской киностудии, а с 1964 года — на киностудии «Мосфильм». Совместно с режиссером Владимиром Краснопольским снял фильмы и телевизионные сериалы «Тени исчезают в полдень», «Вечный зов», «Таежный десант», «Стюардесса», «Времена года», «Неподсуден», «Отец и сын», «Соучастие в убийстве» и другие.