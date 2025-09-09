Гармаш назвал Евразийскую кинопремию «нужной и важной для кино и для нас»

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Народный артист РФ Сергей Гармаш считает, что Открытая Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка» — нужное и важное дело. Такое мнение он высказал в беседе с корреспондентом ТАСС.
Инициатор и вдохновитель создания Евразийской Академии и кинонаграды — Никита Михалков. Первое награждение пройдет 24 ноября в Москве. Учредители премии — Министерство культуры РФ и Российский фонд культуры.
«Очень здорово, что придумали “Бриллиантовую бабочку”, — сказал Гармаш. — Это нужная и важная премия для кино и для нас. Главное, что тут все по-нашему — с уважением к традициям, к культуре».
По словам актера, «сейчас все больше думают о кассе, а важно, чтобы главным оставались талант и любовь к делу». Гармаш надеется, что «премия станет праздником кино, и зрители смогут посмотреть хорошие, настоящие фильмы».
Презентация Евразийской академии кинематографических искусств и Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка» состоялась 22 апреля на сцене Мастерской «12» Никиты Михалкова. «Лучший фильм» получит сумму равную эквиваленту одного миллиона долларов, и каждая следующая номинация — $250 тысяч.
Главная награда премии — инкрустированная бриллиантами бабочка, созданная известным художником Юрием Купером, — будет присуждена победителям в 12 номинациях: «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший сценарий», «Лучший оператор», «Лучший композитор», «Лучший актер», «Лучшая актриса», «Лучший актер второго плана», «Лучшая актриса второго плана», «Лучший художник», «Лучший фильм страны, не входящей в евразийское пространство», «Приз за вклад в мировой кинематограф».