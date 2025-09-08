Ричмонд
Звезда сериала «Дылды» рассказала о первом кинопоцелуе с Павлом Деревянко

Актриса Дарья Пицик рассказала о своей первой романтической сцене с поцелуем
Дарья Пицик в сериале «Дылды»
Дарья Пицик в сериале «Дылды»

Актриса Дарья Пицик поделилась воспоминаниями о съемках комедийного сериала «Дылды» и призналась, что именно там ей довелось сыграть первую романтическую сцену с поцелуем. Ее партнером стал Павел Деревянко.

По словам Дарьи, этот опыт стал важным этапом в ее карьере, и она благодарна актеру за поддержку на площадке.

«Несмотря на огромный опыт и признание, он ни разу не демонстрировал превосходства, а наоборот — щедро делился советами, помогал раскрепоститься и создавал на площадке комфортную атмосферу», — отметила актриса в разговоре со «Страстями».

Пицик также рассказала, что поначалу многие начинающие актрисы испытывали волнение, однако Деревянко умел снять напряжение искренним отношением и вниманием к партнерам.

К слову, роль актриса могла не получить. На пробах ее спросили, умеет ли она играть в волейбол — Пицик уверенно ответила «да», хотя никогда не занималась именно этим видом спорта. Сыграла роль ее хорошая физическая подготовка: в детстве и юности она занималась плаванием, йогой, каталась на лыжах и играла в футбол.

«Я выросла в спортивной семье, поэтому адаптироваться и освоить основы волейбола для роли было не так сложно», — добавила актриса.