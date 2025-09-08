Константин Богомолов публично поздравил с днем рождения дочь от Дарьи Мороз

Константин Богомолов тепло поздравил с 15-летием свою дочь Анну, которая родилась в браке с бывшей супругой Дарьей Мороз. Несмотря на развод, экс-супруги поддерживают теплые отношения и совместно участвуют в воспитании девочки.
Пятнадцатилетие — значимая дата, которую юная Анна отпраздновала 5 сентября. Режиссер поделился трогательным архивным снимком, запечатлевшим девочку в раннем детстве.
В душевном поздравлении Константин Богомолов написал очень теплые и трогательные слова:
«Как быстро выросла, любовь моя. Самостоятельная, умная, целеустремленная, талантливая, красивая девушка. Но навсегда для меня моя маленькая Анюха. Будь самой, самой счастливой! Горжусь и люблю бесконечно», — написал режиссер под фотографией.
Этот праздник стал первым светлым событием для семьи после утраты. Юрий Мороз, дедушка Анны и отец Дарьи, ушел из жизни 14 июля в возрасте 68 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием поджелудочной железы.