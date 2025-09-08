Паулина Андреева в личном блоге показала себя без макияжа. 36-летняя актриса запечатлела себя в футболке и спортивной кофте. Она собрала волосы, оставив несколько прядей у лица.
Андреева улыбалась, глядя в камеру. Фото было сделано в автомобиле. Звезда сериала «Оттепель» была пристегнута ремнем безопасности. Рядом с ней, по всей видимости, сидел оператор, который держал в руках камеру.
Андреева несколько лет не снималась в кино. Она говорила, что хочет сосредоточиться на карьере сценариста и режиссера. Однако весной 2025 года звезда вернулась на съемочную площадку в качестве актрисы.
Она получила одну из главных женских ролей в фильме «Битва моторов», в котором снимается с Иваном Янковским и Юрой Борисовым.
В марте 2025-го Андреева также сообщила, что разводится с Федором Бондарчуком, с которым была в отношениях девять лет. Впрочем, в последнее время ходят слухи, что актриса передумала расставаться с 58-летним режиссером.
Ранее стало известно, что Паулина Андреева снимается вместе с Данилой Козловским.