Актер Даниил Воробьев высказался о коллегах: «Люди с пограничной психикой»

«Я долгое время работал из деструктива и самоуничтожения. А потом понял, что можно радоваться жизни и быть прекрасным человеком и профессионалом. Теперь необходимо научиться работать из состояния любви к самому себе и выносить результат в творчество. Это как слезы: были слезы трагедии, стали слезы радости», — объяснил артист.