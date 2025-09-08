Ричмонд
Актер Даниил Воробьев высказался о коллегах: «Люди с пограничной психикой»

Артист сделал провокационное заявление о коллегах
Даниил Воробьев, фото: пресс-служба
Даниил Воробьев, фото: пресс-служба

Звезда сериалов «Чистые», «Урок» и «Ваша честь» Даниил Воробьев откровенно высказался о коллегах. Слова знаменитости приводит WomenHit.

«Наша профессия держится на людях с пограничной психикой. Среди артистов, по-настоящему занимающихся профессией, таких большинство», — заявил актер.

При этом Воробьев отметил, что к достижениям в профессии можно прийти не только благодаря пережитым травмам, но и, напротив, «из света и радости» — в зависимости от того, есть ли у творческого человека желание так работать.

«Я долгое время работал из деструктива и самоуничтожения. А потом понял, что можно радоваться жизни и быть прекрасным человеком и профессионалом. Теперь необходимо научиться работать из состояния любви к самому себе и выносить результат в творчество. Это как слезы: были слезы трагедии, стали слезы радости», — объяснил артист.